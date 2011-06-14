-İTALYANLAR NÜKLEER'E HAYIR DEDİ FLORANSA (A.A) - 13.06.2011 - İtalya'da halk, nükleer enerji başta olmak üzere sular idaresinin özelleştirilip, özelleştirilmemesi ve başbakan ile bazı bakanlara dokunulmazlığın getirilip getirilmemesine ilişkin referandumda, nükleersiz hayata devam derken, sular idaresinin özelleştirilmesine ve dokunulmazlığa da izin vermedi. İtalya'da dün başlayan ve bugün oyların sayımıyla sona eren referandumda, gülen taraf nükleer enerjiye karşı çıkan muhalefet partileri ve çevreci örgütler oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, kampanya döneminde "evet" sloganıyla hareket eden muhalifler, referandumdan istediklerini aldı. Muhalifler, önce referanduma katılım oranının yüzde 57'ye ulaşmasıyla büyük sevinç yaşadı, ardından da ezici çoğunlukla sandıktan, eski düzenin devamını öngören "evet" oylarının önde çıkmasıyla zaferlerini tescilledi. Referandum süresince en çok merak edilen konu, ülke genelinde oylamaya katılımın nasıl olacağı yönündeydi. 47 milyon seçmen bulunan İtalya'da, yaklaşık 27 milyon kişi sandık başına gitti. Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidarın halk oylamasında sandık başına gitmeyeceğini açıklaması, referandumun geçerliliğine dair birtakım soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Berlusconi, referandumda katılım oranını yüzde 50'nin altında tutarak, oylamayı geçersiz kılıp, İtalya'nın nükleer enerji kapısını tam anlamıyla kapatmasını istemiyordu. -REFERANDUM SONUÇLARINA TEPKİLER- İtalya'nın ileriki yıllarda nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu savunan Başbakan Berlusconi, referandumdan çıkan sonuca ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Sonucu kabul ediyorum. İtalyan halkı bugün alınan sonuçla nükleer enerjiye veda edecek. Bundan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vereceğiz" dedi. Referanduma katılım oranını göz ardı edemeyeceklerini belirten Berlusconi, bu oranın, vatandaşların gelecekle ilgili alınacak kararlara katılma isteğini gösterdiğini ifade etti. Halk oylamasında, eski düzenin devamına ilişkin "evet" oylarının fazla çıkmasında katkısı olan anamuhalefet partisi Demokrat Parti'nin lideri Pierluigi Bersani, iki hafta önce kısmi yerel seçimlerde elde ettikleri başarının ardından hükümete yaptığı "istifa edin" çağrısını yineledi. Bersani, ülkede bir an önce erken seçimin yapılması gerektiğinden söz etti. Referandum sonuçlarına ilişkin bir yorum da Savunma Bakanı Ignazio La Russa'dan geldi. Halk oylamasındaki amaçlarının katılım oranını düşük tutup, oylamayı geçersiz kılmak olduğunu dile getiren La Russa, "Bu olsaydı referandumu politize eden sola bu durum, bumerang gibi dönerdi fakat şimdi onlar geçerlilik sayısına ulaştılar. Bu da son derece normal. Bunun hükümet politikaları üzerinde bir etkisi yoktur" ifadeleriyle anamuhalefetin "istifa" çağrılarına yanıt verdi. -RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR- Referandum sonrası gelen resmi olmayan sonuçlara göre, İtalyan halkı, sular idaresinin özelleştirilmesi konu başlığına yüzde 56.43 oranında katılım gösterirken, eski düzenin devam etmesine yönelik "evet" oyları yüzde 95.68 çıktı. "Hayır" oyları ise yüzde 4.32'de kaldı. Yine suyla ilgili bir başka konu başlığında tarifenin sabitleşmesini istemeyenlerin "evet" oyları, yüzde 96.17 çıkarken, oyların yüzde 3.83'ü "hayır" seçeneğine gitti. Halk oylamasında tüm dikkatlerin çevrildiği üç numaralı konu başlığı olan "nükleer enerji santrali olmadan bu şekilde devam edilsin mi" sorusuna oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 94.51'i "evet" derken, yüzde 5.49'u ise "hayır" oylarının oldu. Başbakan ve bakanlara geçici süreli dokunulmazlık tanınıp tanınmamasın ilişkin, İtalyanlar, mevcut sistemin devam etmesi yönünde yüzde 95 ile "evet" dedi. Dokunulmazlık hakkı tanınsın yönünde "hayır" oyu kullananların oranı ise yüzde 5'te kaldı. İtalya, G8 ülkeleri arasında nükleer enerji santrallerine sahip olmayan tek ülke.