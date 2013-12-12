İtalyanlar Juventus'a ateş püskürdü!

Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetle Juventus'u UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndan elemesi, siyah-beyazlı ekibin ülkesinde eleştirilere neden oldu. Ateş püsküren Çizme basını, kar yağışından dolayı ertelenen ve daha sonra da müsait olmayan bir zeminde maçın oynandığını öne sürerek, 80'li yıllarda 5 yıl top koşturduğu Juventus'un eski sembolü, UEFA Başkanı Michel Platini'yi topa tuttu.

Bazı başlık ve yorumlar şöyle:

Tuttosport

"Merci Michel (Teşekkürler Michel). Juventus, Platini'nin UEFA'sından da elendi" Organizasyon ve tedbirsizliklerin gölgesinde, İstanbul'da utanç kupası. Oyun alanının uygun olmamasından dolayı maç oynanmamalıydı, ama UEFA ısrarla oynattı.

Türk utancının resmi mührü, Avrupa'da kontrol edilemeyen kurum UEFA heyetindeki Bernd Barutta'ya göre o sahada futbol oynanabilirmiş.

Futbol kaybetti. Ancak Nyon'u (UEFA merkezi) hiçbir şey ırgalamıyor. Onlar için önemli olan şov devam etsin ve saatler doldurulsun. Aynen öyle oldu, bu tam bir şov. Kalitenin adresi Şampiyonlar'a, iki gün boyunca İstanbul'da çok çamur sıçradı.

Şimdi Barutta Bey'e sormak lazım, "UEFA sizi delegasyona, tüm bedellere rağmen maçı oynatmak için mi aldı ?" Tabii Galatasaray-Juventus maçı yapılmasaydı kupadaki tüm kuralar alt üst olacaktı.

Üstü bile kapatılamayan bir stadyumdaki Galatasaray'ın zaferi, berbat bir organizasyonun ve UEFA'nın umursamazlığının ürünüdür.

Juventus'un suçu yok

Kar yağacağı çok önceden bilinirken UEFA'nın 5 yıldızlı stadı buna hazır değildi.

İstanbul'da buzlu bir tokat yiyen Juventus, Türkler ve UEFA sayesinde çamura battı. Bir korku filmi yaşatan Galatasaray, Sneijder'ın golüyle turu geçerek siyah-beyazlıları dürdü.

Futbolun söz konusu olmadığı bir maçta böyle olması çok normal ve bunda Juventus'un kasti bir suçu yok.

La Gazetta Dello Sport

"Conte zehirlendi. Sneijder bir golle Juventus'u cezalandırdı."

Juventuslular öfkeli. Hakem ve UEFA, Antonio Conte'nin hedefinde: "Bu futbol değil."

Maç, kar altında ve rezil bir sahada oynandı. Galatasaray üst tura çıkarken, altta kalanların protestosu başladı.

Bata çıka, kaya kaya rezil sahada maç oynandı. Şampiyonlar'ın tarihine hayal kırıklığı olarak geçecek bir maç. Conte'nin takımı, korkunç bir deplasman hikayesi yaşadı.

Galatasaray kazanmayı hak etti. Çünkü daha hazır görünüyordu. Türkler, sahadaki yıldızlarından daha iyi yararlandı, Juventus ise hayır.

Bize hep 'formaya saygı' dikte edildi. Kime ve neye ? Oyuna mı ? Futbolcuya mı ? Ne yazık ki taraftarlar, Salı günü sadece yarım saat maç izlemek için tonlarca para harcadılar.

Corriere Dello Sport

"Juventus dışarı"

Juventus, Mancini'ye ve buza teslim oldu.

İstanbul buzhanesinde Juventus elendi. Sneijder'in maçın kaderini belirleyen golü, oynanması imkansız sahada geldi.

Maç, buzda ve parça parça oynandı. Juventus öfkeli ve bağırmaya başladı.

La Stampa

"Juventus sınıfta kaldı"