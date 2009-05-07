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Dünya

İtalyanlar da cevapsız çağrı mağduru

Cep telefonlarına yabancı ülke numarasından çağrı bırakılarak yapılan dolandırıcılıktan İtalyanlar da şikayetçi.

07 Mayıs 2009 03:00

Sabit telefonlara veya cep telefonlarına yabancı ülkeye ait bir numaradan çağrı bırakarak yapılan dolandırıcılıktan İtalyanlar da şikayetçi.

TBMM'de soru önergesine neden olan dolandırıcılığın, İtalya ve bazı Avrupa ülkelerinde de farklı numaralarla yapıldığı ortaya çıktı.

Telefonlarındaki cevapsız çağrıyı gören kullanıcıların ilgili numarayı geri aramaları durumunda fahiş bedel ödemelerini sağlama esasına dayanan tuzak, tüketicileri endişelendiriyor. Konuya ilişkin şikayetlerin, internet ortamındaki pek çok forumda tartışma konusu olmaya başlaması da dikkati çekiyor.

İrlanda, İngiltere, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde de, uluslararası numaralarla kendilerine çağrı bırakılan kullanıcıların, ilgili numarayı geri aramaları durumunda fahiş rakamlar ödemek zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

Konuya ilişkin dolandırıcılık iddiaları, İtalya'da henüz inceleme veya dava konusu olmadı. (AA)

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