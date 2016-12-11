İtalya’nın yeni başbakanı Gentiloni olacak

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın makamından bugün yapılan açıklamada, Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Gentiloni, yeni hükümetin büyük bir kararlılıkla acilen çözüm bekleyen uluslararası, ekonomik ve sosyal sorunları ele alacağını açıkladı.

Gentiloni, İtalya'da anayasa değişikliği için geçen Pazar günü yapılan referandumun başarısız olmasının ardından istifa eden Başbakan Matteo Renzi'nin yerine geçebilecek favori isimler arasında sayılıyordu. Gentiloni'nin yeni bakanları seçerek, bu hafta içinde parlamentoda güven oyu alması, bu Perşembe günü de Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesine katılması bekleniyor.

Renzi'nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella erken seçim yapılmasını istemiyordu. İtalya'da geçen yıl düzenlenen seçim yasası (Italicum) sadece Vekiller Meclisi için geçerli. Senato üyelerinin halk tarafından doğrudan seçimini kaldırmayı öneren tasarı ise referandumda reddedildi. Böylece ülkeyi yöneten iki meclisin farklı seçim yasalarına göre belirlendiği bir durum oluştu. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın seçim kanunu değişmediği müddetçe erken seçimlere gidilmesine sıcak bakmadığı belirtiliyordu. Gentiloni'nin 2018 yılında yapılacak seçimlere kadar görevde kalması bekleniyor.

Gentiloni kimdir?

Gözlemciler, diplomatik ve sakin bir tarzı olan Gentiloni'nin selefi Renzi'nin çizgisinde bir siyaset izleyeceğini tahmin ediyor. 62 yaşındaki Gentiloni, gazetecilik yaptı, 1990'lı yıllarda Roma Belediye Başkanı'nın sözcülüğü görevini üstlendi. Eski Başbakan Romano Prodi döneminde İletişim Bakanı olan Gentiloni, gençlik yıllarından beri siyasi olarak aktif oldu. Sosyal demokrat çizgideki Demokratik Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve halen üyesi olan Gentiloni, 2015 yılında Federica Mogheri'nin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi olmasının ardından boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

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