İtalya'da 'cami karşıtı' yasa

İtalya'nın kuzeyindeki Veneto bölgesinde, ‘cami karşıtı’ olarak değerlendirilen bir yasa değişikliği yapıldı. Veneto Bölge Meclisi'nin kabul ettiği "Bölge topraklarının ve peyzajının idaresiyle ilgili kurallarda değişiklik" isimli yasada "İslam" ya da "cami" sözcükleri geçmese de, hem basındaki yorumlardan hem de belediye meclisi üyelerinin açıklamalarından asıl hedefin İslam dininin ibadet yerleri olduğu anlaşılıyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, aşırı sağcı Kuzey Ligi yönetimindeki Veneto Bölge Meclisi'nde geçen Salı akşamı 30 kabul, 8 ret, 1 çekimser oyla kabul edilen bölgesel yasa, Veneto bölgesinde yeni ibadet yerleri yapımını bir takım mimari, kentsel ve idari şartlara bağlıyor.

Örneğin yeni ibadet yerlerinin ancak, çoğu belediyelerde banliyölerde yer alan, "kamu yararı amaçlı tesislerinin" bulunduğu bölgelerde inşa edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu binaların "uygun yollar, otopark alanları ve altyapı hizmetlerine" sahip olması koşulu da getiriliyor. Bu şartların, "dini amaçla kullanılan dernek, kulüp ya da cemaat binaları" için geçerli olduğu belirtiliyor.

Halen var olan ibadet mekanları ise yasa değişikliğinden muaf tutuluyor ve bu mekanlara alanlarını yüzde 30'a kadar genişletme hakkı da veriliyor.

Ayrıca ibadet yerlerinde "inanç ritüellerine doğrudan bağlı olmayan aktivitelerde" İtalyanca konuşulması zorunluluğu da getiriliyor. Belediyelere de yeni ibadet yerleri inşası taleplerini referanduma götürme yetkisi veriliyor. İtalyan basını, anayasaya aykırı olacağı için yasa değişikliğinde "İslam" ya da "cami" sözcüklerinin kullanılmadığını, ancak Müslümanların ibadet için kullandığı alanların hedef alındığının açık olduğunu vurguluyor.

Halen mevcut olan ibadet yerlerinin yasa değişikliğinden muaf tutulmasının ise kiliseleri koruma amacı taşıdığı belirtiliyor. Sağ kanattaki Haydi İtalya partisinden bölge meclisi üyesi Elena Donazzan da yaptığı açıklamayla bu yorumu doğruladı.

Donazzan, "Tehlikeli bir tarihi dönemden geçiyoruz. Avrupa kentleri İslami terörün hedefi oldu. Bizim topraklarımızda kontrolsüz şekilde, hangarlarda, merdiven altlarına, özel mülklerde ortaya çıkan ve anlamadığımız bir dilde vaaz verilen ibadet yerlerinin varlığına izin veremeyiz" dedi.

Karara destek veren meclis üyelerinden Alberto Villanova da "Şeffaflık ve saygı ilkeleri gereği camilerde söylenenlerin anlaşılmaması kabul edilemez" şeklinde açıklama yaptı.

Venedik Patriği'nden 'inanç özgürlüğü ihlali' çıkışı

Merkez soldaki Demokratik Parti ise kararın "anayasaya aykırı" olduğu itirazında bulundu. Demokratik Parti'den Veneto Bölge Meclisi Üyesi Piero Ruzzante "Ne zaman nerede hangi dili konuşacağıma Veneto bölgesi karar veremez" diye tepki gösterdi. Veneto bölgesinin başkenti Venedik'in Patriği Monsenyör Francesco Moraglia da yasa değişikliğinin "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" eleştirisinde bulundu.

Başbakan itiraz etmişti

Veneto'nun komşusu Lombardiya bölgesi de geçen yıl "cami karşıtı" olarak anılan bir bölgesel yasayı kabul etmişti. Cami inşasını bürokratik ve teknik engellemelerle imkansız hale getiren yasa, iktidardaki Demokratik Parti ve Başbakan Matteo Renzi'nin itirazları üzerine Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de geçen Şubat ayında aldığı kararla Lombardiya'daki "cami karşıtı yasayı" anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.