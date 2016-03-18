İtalya'nın turistik kasabasında dilencilere para verilmesi yasaklandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de Hollandalı taraftarların dilencilere yönelik tutumunun yankıları sürerken İtalya'nın Bordighera kasabasında dilencilere sadaka verilmesi yasaklandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalya'nın kuzey-batısında, Fransa sınırı yakınlarındaki sahil kasabası Bordighera'da belediye, dilenciliği önlemek için dilencilerin değil, onlara para verenlerin cezalandırılması kararı aldı.

Belediye meclisinin kararına göre, dilencilere para verirken yakalananlara para cezası kesilecek. Belediye Başkanı Giacomo Pallanca İtalyan Ansa ajansına yaptığı açıklamada, dilencilere para cezası verseler de bu cezaların ödenmediğini belirterek, "Cezayı ödeyemeyecek ya da ödemeyecek olanlara kesmenin faydası yok. Üstelik bu olgunun arkasında çoğunlukla çeteler var, bu yüzden dilencilere para verenleri vazgeçirmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı, gerçekten yardıma ihtiyaç duyanlarınsa belediyenin sosyal hizmetlerinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Roma'da evsizler yararına faaliyet gösteren Project Rome derneğinin kurucusu Steve Barnes da kararı olumlu bulduğunu, bu sayede "organize sokak suçlarının desteklenmesinin önüne geçilebileceğini" söyledi.

Barnes ayrıca, "İnsanların önüne birkaç bozuk para atmak aşağılayıcıdır. Onlara gerçek şefkat ve nezaket gösterilmesi daha iyi olur" dedi.

İtalya genelinde yasalar dilenciliği suç olarak tanımlamasa da bazı kentlerde özellikle çocuk ve hayvanlarla birlikte dilenenlere para cezaları veriliyor.