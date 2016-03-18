T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'nın turistik kasabasında dilencilere para verilmesi yasaklandı

"İsanların önüne birkaç bozuk para atmak aşağılayıcıdır. Onlara gerçek şefkat ve nezaket gösterilmesi daha iyi olur"

18 Mart 2016 16:41

İspanya'nın başkenti Madrid'de Hollandalı taraftarların dilencilere yönelik tutumunun yankıları sürerken İtalya'nın Bordighera kasabasında dilencilere sadaka verilmesi yasaklandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, İtalya'nın kuzey-batısında, Fransa sınırı yakınlarındaki sahil kasabası Bordighera'da belediye, dilenciliği önlemek için dilencilerin değil, onlara para verenlerin cezalandırılması kararı aldı.

Belediye meclisinin kararına göre, dilencilere para verirken yakalananlara para cezası kesilecek. Belediye Başkanı Giacomo Pallanca İtalyan Ansa ajansına yaptığı açıklamada, dilencilere para cezası verseler de bu cezaların ödenmediğini belirterek, "Cezayı ödeyemeyecek ya da ödemeyecek olanlara kesmenin faydası yok. Üstelik bu olgunun arkasında çoğunlukla çeteler var, bu yüzden dilencilere para verenleri vazgeçirmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı, gerçekten yardıma ihtiyaç duyanlarınsa belediyenin sosyal hizmetlerinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Roma'da evsizler yararına faaliyet gösteren Project Rome derneğinin kurucusu Steve Barnes da kararı olumlu bulduğunu, bu sayede "organize sokak suçlarının desteklenmesinin önüne geçilebileceğini" söyledi.

Barnes ayrıca, "İnsanların önüne birkaç bozuk para atmak aşağılayıcıdır. Onlara gerçek şefkat ve nezaket gösterilmesi daha iyi olur" dedi.

İtalya genelinde yasalar dilenciliği suç olarak tanımlamasa da bazı kentlerde özellikle çocuk ve hayvanlarla birlikte dilenenlere para cezaları veriliyor.

ETİKETLER

dilenciparaitalyaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24