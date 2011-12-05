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Ekonomi

İtalya'nın önlemleri alternatifsiz ROMA (A.A)

05 Aralık 2011 23:03

-İtalya'nın önlemleri alternatifsiz ROMA (A.A) - 05.12.2011 - İtalya'da Başbakan Mario Monti, kabinesinin dün hazırlayıp kabul ederek, görüşülmek için Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği 30 milyar avro değerindeki yeni önlemler için ''Bu önlemler alternatifsiz'' dedi.  Monti, kabinesinin dün kabul ettiği, emeklilik yaşının yükseltilmesi, politikacıların masraflarında kesintiler ve bazı vergilere zam öngören, 20 milyarı bütçe önlemleri, 10 milyarı ise büyümeyi teşvik edecek önlemler olan yeni tedbirleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'da parlamenterlerle paylaştı.   İtalya Başbakanı Mario Monti, ilk olarak Temsilciler Meclisi'nde milletvekillerine hitap ederek, ''Bu önlemler alternatifsiz'' dedi ve ''Biz, bu paketin fedakarlık gerektirdiğinin farkındayız. Bugün fedakarlık yapıyoruz ki, yarın acı çekmemek için'' diye konuştu.  Başbakan, içinden geçtikleri durumu ''ciddi'' olarak nitelerken, hükümetinin acil ve kararlılıkla müdahale ettiğini söyledi.  ''Avronun geleceği bizim yapacağımız seçime bağlı'' diyen teknokrat hükümetinin lideri, Temsilciler Meclisi'nde oylanacak yeni ekonomik tedbirleri içeren paketin önemine dikkati çekti.  Hükümetinin yeni önlemleri yavaş bir şekilde yaptığı eleştirilerini kabul etmeyen ekonomi profesörü başbakan, ''Göreve başlayalı 17 gün oldu ve önemli bir paket hazırladık'' diye konuştu.  Mario Monti, 30 milyar avroluk önlemler paketinin henüz ilk aşama olduğunu belirterek, ''Görülüyor ki, bu henüz bir başlangıç. Umarım dahasına gerek olmaz'' dedi.

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