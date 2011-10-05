İtalya'nın kredi notu düşürüldü

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın “Aa2” olan devlet tahvili kredi notunu üç basamak birden düşürerek “A2”ye çekti, kredi not görünümünü ise “negatif” olarak belirledi. Böylece 1998'den bu yana İtalya'nın notu ilk kez düşürülmüş oldu.



Kuruluştan yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak İtalya'daki politik belirsizlikleri, düşük büyüme beklentilerini ve ciddi boyutlara ulaşan borcun uzun vadede finansman riskini gösterdi.



Moody's, kararda, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 120'lerine ulaşan kamu borcunu azaltabilme riskinin artmasının etkili olduğuna dikkat çekerek, İtalya'nın borçlanma faiz oranlarının rekor seviyelerde artmasınında ülkenin ciddi bir güven kriziyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.





Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's da (S&P), 20 eylül'de İtalya'nın kredi notunu “A “dan “A”ya çekmiş, görünümü ise “negatif” olarak belirlemişti.



Kuruluş, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin GSYH'nin yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Euro'da düşüş sınırlı kaldı



Kararın ardından euro da değer kaybı yaşandı. Dün sert gerilemeden sonra Avrupalı bankalara eşgüdümlü sermayelendirme haberiyle tepki alımları gelmesiyle euro yeniden toparlanmıştı.



Ancak not indirimi kararı sonrası euro, yeniden 1.33'ün hemen altına geldi. İçeride ise euro, TL karşısında 2.52, dolar ise 1.89 TL seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da daha fazla not indirimi olabilir



Moody’s, kredi notları Aaa’nın altında olan ülkelerin önümüzdeki dönemde notlarının daha da düşme ihtimali olduğunu açıkladı.



Kurumdan yapılan açıklamada, “Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinin haricinde, diğer ülkeler kredi notları konusunda olumsuz bir baskı altında olacak. Bu nedenle, Moody’s kredi notu Aaa’nın altında olan ülkelerden çok azının yüksek kredi notlarını koruyabileceğini düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Not indirimi bekleniyordu



Başbakanı Silvio Berlusconi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesini “beklenen bir karar” olarak değerlendirdi.



“İtalya hükümeti bütçe hedeflerini tutturmak için taahhütlerine bağlı olarak çalışıyor” diyen Berlusconi, 2013 yılına kadar bütçe dengesinin sağlanması dahil planlarının memnuniyetle karşılandığını ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını söyledi.



