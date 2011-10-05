T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İtalya'nın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın “Aa2” olan devlet tahvili kredi notunu üç basamak birden düşürerek “A2”ye çekti

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın “Aa2” olan devlet tahvili kredi notunu üç basamak birden düşürerek “A2”ye çekti, kredi not görünümünü ise “negatif” olarak belirledi. Böylece 1998'den bu yana İtalya'nın notu ilk kez düşürülmüş oldu.


Kuruluştan yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak İtalya'daki politik belirsizlikleri, düşük büyüme beklentilerini ve ciddi boyutlara ulaşan borcun uzun vadede finansman riskini gösterdi.          


Moody's, kararda, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 120'lerine ulaşan kamu borcunu azaltabilme riskinin artmasının etkili olduğuna dikkat çekerek, İtalya'nın borçlanma faiz oranlarının rekor seviyelerde artmasınında ülkenin ciddi bir güven kriziyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.


Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's da (S&P), 20 eylül'de İtalya'nın kredi notunu “A “dan “A”ya çekmiş, görünümü ise “negatif” olarak belirlemişti.


Kuruluş, karara, zayıflayan ekonomik büyüme görünümünü ve hükümetin GSYH'nin yüzde 120'sine ulaşan kamu borcunu azaltamayacağına yönelik endişeleri gerekçe göstererek, ülkenin zayıf ekonomik büyüme görünümünün İtalya'nın mali konsolidasyon programının etkinliğini sınırlayabileceği uyarısında bulunmuştu.



Euro'da düşüş sınırlı kaldı


Kararın ardından euro da değer kaybı yaşandı. Dün sert gerilemeden sonra Avrupalı bankalara eşgüdümlü sermayelendirme haberiyle tepki alımları gelmesiyle euro yeniden toparlanmıştı.


Ancak not indirimi kararı sonrası euro, yeniden 1.33'ün hemen altına geldi. İçeride ise euro, TL karşısında 2.52, dolar ise 1.89 TL seviyesinde bulunuyor.



Avrupa'da daha fazla not indirimi olabilir


Moody’s, kredi notları Aaa’nın altında olan ülkelerin önümüzdeki dönemde notlarının daha da düşme ihtimali olduğunu açıkladı.

 
Kurumdan yapılan açıklamada, “Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinin haricinde, diğer ülkeler kredi notları konusunda olumsuz bir baskı altında olacak. Bu nedenle, Moody’s kredi notu Aaa’nın altında olan ülkelerden çok azının yüksek kredi notlarını koruyabileceğini düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.



Not indirimi bekleniyordu


Başbakanı Silvio Berlusconi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesini “beklenen bir karar” olarak değerlendirdi.

 
“İtalya hükümeti bütçe hedeflerini tutturmak için taahhütlerine bağlı olarak çalışıyor” diyen Berlusconi, 2013 yılına kadar bütçe dengesinin sağlanması dahil planlarının memnuniyetle karşılandığını ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını söyledi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24