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Spor

İtalya'nın köklü takımı Parma iflasını açıkladı

İflas eden Parma, Serie D'ye düşürüldü

22 Haziran 2015 22:20

İtalya'da 90'lı yılların en başarılı kulüplerinden biri olarak gösterilen Parma, borçlarını ödeyemediği için iflasını açıkladı ve Serie D'ye düşürüldü.

Kulübün sportif haklarının satın alınması için belirlenen son günde de alıcı çıkmayınca efsane kulübün resmi iflası açıklandı. İtalyan Kulübü'ne yatırım yapması beklenen beyzbol efsanelerinden Mike Piazza da kulübü satın almayacağını açıklamıştı.

Kulüp yöneticilerinden Angelo Anedda ve Alberto Guion, son gün itibariyle kulübün hakları için herhangi bir teklif gelmediğini açıklarken, "İlerleyen saatlerde, iflas prosedürleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır" ifadesini kullandılar.

Geçtiğimiz sezon Serie B'ye düşen Parma, İtalya'nın en amatör ligi olan Serie D'de mücadele edecek.

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