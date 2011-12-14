-İtalya'nın ilk özel sektör hızlı treni hizmete hazır NAPOLİ (A.A) - 13.12.2011 - İtalya'nın ilk özel sektör hızlı treni olacak olan ''NTV: .Italo'' yapılan görkemli açılış töreniyle tanıtılırken, Mart 2012'de hizmete girmesinin beklendiği belirtildi. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Nola kasabasında yer alan ''Nuovo Trasporto Viaggiatori: NTV'' hızlı tren tesislerinde yapılan açılış töreniyle, İtalyan özel sektörünün, Fransız Alstom firmasının ortak girişimiyle yapılan ilk özel sektör hızlı trenleri olan ''.Italo'' tanıtıldı. Ünlü araba markası Ferrari'nin Başkanı Luca di Montezemolo başta olmak üzere, Diego Della Valle, Gianni Punzo ve Giuseppe Sciarrone gibi önemli işadamları tarafından temelleri atılan ''NTV'' hızlı tren projesi, Banca Intesa San Paolo, Genarali Financial Holdings Fcp-Fis, Fransız devlet demiryolları SNCF ve Alberto Bombassei gibi girişimciler ve kuruluşların katılımıyla, 2008 yılında hayata geçtiği aktarılırken, 21 ay sonunda projede trenlerin test sürüşlerinin tamamlandığı ve bugünkü noktaya gelindiği anlatıldı. ''NTV'' firmasının başkanı Luca di Montezemolo, ''.Italo''yu tanıttıkları bugünün kendileri için büyük bir gün olduğunu belirterek, "Başlangıçta, 3 kişiydik ve zor zamanlardı. İnsanları ikna etmek zorundaydık. Biz çok yatırım yaptık. 1 milyar Avro yatırım yaptık. Burada daha önemli olan şey bu yatırım devletin bütçesine de katkı yapacak. Lisans almak için devletle, demiryollarıyla 10 yıllık sözleşme yapmak zorundayız. 120 milyon Avro ücret ödeyeceğiz" dedi. Montezemolo, projelerinin başında büyük dirençle karşılaştıklarını ancak, bugün gelinen noktada vatandaşlara bir seçme şansı sunabildiklerini söyledi. İtalya'nın içinden geçtiği zor ekonomik koşulları soran bir basın mensubunun sorusuna Montezemolo, "Hükümet yapması gerekeni yapmalı. Kesintiler yapmalı, özelleştirmeye gitmeli, politikacıların masraflarını azaltmalı, birtakım ek ödemeler kaldırmalı" şeklinde yanıt verdi. ''NTV'' firmasının kurucularından, dünyaca ünlü ''TOD'S'' ayakkabı ve çanta mağazalarının CEO'su Diego Della Valle de açılışta, "En sonunda trenlerde iyi bir şekilde yolculuk edeceğiz" dedi. Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da ''NTV'' firmasının kurucularından Luca di Montezemolo'ya gönderdiği kutlama mesajında, "Üretim süreçlerinin gelişimine odaklanarak ve güneyin potansiyelini kullanarak, yatırımı teşvik etmek için ulusal kalkınmayı başlatmak esastır" dedi. Adını İtalyan olmaktan alan ''.Italo'' hızlı trenleri için kırmızı renginin seçildiği ve bunun da iki nedeni olduğu bildirildi. Renk seçiminde, kırmızının tercih edilmesinin nedeni İtalyan bayrağındaki kırmızının olması ve bu rengin hızın simgesi olmasından kaynaklandığı açıklandı. Fransız Alstöm firması tarafından yapılan ''Agv'' hızlı trenlerinin, 3 Nisan 2007'de dünya hızlı tren hız rekorunu 575 kilometre hızla kıran teknolojiye sahip olduğu ve trenin yüzde 98'inin yenilebilir materyallerden yapıldığı ifade edildi. ''.Italo'' hızlı treninin saatte 360 kilometre hız yapabildiği ancak İtalya genelinde 300 km. hızdan fazlasına izin verilmediği için bu hızı aşmayacağı kaydedildi. Bir hızlı tren setinde 11 vagonun bulunacağı ve ''.Italo''nun 450 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Tek bir tren setinin maliyetinin ise 25 milyon Avro olduğu dile getirildi.