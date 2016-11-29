İtalya'nın eurodan çıkma ihtimali 4 yılın zirvesinde

İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimali yüzde 19.3'e çıkarak dört yılın en yükseğine ulaştı.

Piyasa beklentilerine ilişkin araştırmalar yapan Sentix’in anketine göre, İtalya'nın 12 ay içinde Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimali, araştırmanın başlatıldığı 2012 yılından bu yana, yüzde 19.3 ile en yüksek düzeye çıktı.



Frankfurt merkezli şirketten ankete ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'da 4 Aralık'ta yapılacak ve siyasi düzende köklü değişiklikler öngören anayasa referandum nedeniyle yatırımcıların İtalya hakkında giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi.



Referandumun olumsuz sonuçlanması Başbakan Matteo Renzi'yi iktidardan düşürebilir ve İtalya'da bir bankacılık krizini ateşleyebilir.



Bir ay öneki ankette İtalya, Euro Bölgesi'nden çıkma ihtimali en yüksek ülke olarak ilk kez Yunanistan'ı geride bırakmıştı. Ankette İtalya’nın yanı sıra Fransa ve Hollanda para birliğinden ayrılması en muhtemel ülkeler olarak belirlendi.



Fransa'nın çıkma ihtimali yüzde 4,75'le tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Hollanda'nın ihtimali de yüzde 3,4'e yükseldi.