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Ekonomi

''İtalya'nın çöküşü avronun sonu olur'' MİLANO (A.A)

25 Kasım 2011 18:18

-''İtalya'nın çöküşü avronun sonu olur'' MİLANO (A.A) - 25.11.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Strasbourg'da düzenlenen üçlü zirvede, İtalya Başbakanı Mario Monti'ye ''İtalya'nın çöküşü, avronun sonu olur'' mesajını verdi. İtalya Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Sarkozy ve Merkel, İtalya'ya olan desteğini yineleyerek, ağır borç kriziyle mücadele eden İtalya'nın çöküşünün kaçınılmaz olarak avronun sonu olacağı ve kestirilemez sonuçlarıyla birlikte Avrupa entegrasyon sürecinin durmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. İki lider ayrıca, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik ve finansal krize çözüm bulma noktasında ortak çaba konusunda İtalya'nın taahhütlerine olan inançlarını ve Monti hükümetine duydukları güveni dile getirdi.

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