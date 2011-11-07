-İtalya'nın borçlanma faiz oranı yükseldi PARİS (A.A) - 07.11.2011 - İtalya'nın 10 yıllık hazine tahvillerinin ortalama getiri oranı yüzde 6,5'i geçerek yeni bir rekor kırdı. Cuma günü kapanışta yüzde 6,371 seviyesinde olan İtalya'nın 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin ortalama faiz oranı bu sabah yüzde 6,543'ü geçerek, Avro Bölgesi'nin kuruluşundan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasalarda güven sorunu yaşayan İtalya'da hazine tahvillerinin faiz oranlarının yükselmesinin, borçların ödenememe riskini de artırdığı belirtiliyor.