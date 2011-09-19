İtalya’nın 150. yılını kutlayan Lamborghini

T24

Frankfurt’ta sergilenen yeni model şirketin yarış serisinde kullandığı otomobilden esinlenmiş.Bu süper spor otomobil standart LP560-4 yol otomobiline göre daha hafif, daha hızlı, daha hassas ve önceki LP570-4 Superleggera Gallardo’ya benzer bir performansa ve özelliklere sahip.Lamborghini Super Trofeo hakkında şöyle diyor: “Gallardo serisindeki başka hiçbir model gerçek bir yarış otomobili olmaya bu kadar yakın değil.”Karbon fiber ve alüminyum yapı sayesinde aracın ağırlığı LP560-4’e göre yaklaşık 70 kg azalarak 1350 kiloya inmiş.5,2 litrelik V10 motor 8000 devir/dakikada 570 beygir güç, 6500 devir/dakikada 540 Nm tork üretiyor.Otomobilin azami hızı 320 km/s ve 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3,4 saniye.Yol otomobilinde, yarış otomobilinin otomatik altı vitesli, direksiyondaki kulakçıklar ile vites değiştiren şanzımanı bulunuyor. Süspansiyon çift salıncaklı alüminyum kollardan oluşuyor.İç kısım Alcantara ve karbon fiber karışımıyla kaplanmış. Karbon fiber kapı panellerinde, monokok yarış koltuklarında, merkez konsol kaplamasında ve seçenek olarak direksiyon simidi gibi öğelerde kullanılıyor.Yarış otomobilinden esinlenmiş diğer seçenekler arasında karbon-seramik fren diskleri, takla koruma kafesi, dört noktalı emniyet kemerleri ve yangın söndürücü sayılabilir. Navigasyon sistemi, Bluetooth bağlantısı ve hırsızlık önleme sistemi gibi aksesuarlar da araçta mevcut.Araç durma kuvvetini önde alüminyum sekiz pistonlu kaliperleri olan 365 mm’lik havalandırmalı disklerden, arkada dört pistonlu kaliperleri olan 356 mm disklerden alıyor.İtalya’nın birleşmesinin 150. yıldönümü kutlamalarının parçası olarak yalnızca 150 adet LP570-4 Super Trofeo üretilecek.