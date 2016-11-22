İtalyan vekiller: AB, Türkiye'yle ilişkileri dondurmamalı

Edirne'de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek amacıyla Türkiye'ye giden ancak Demirtaş'la görüşmelerine izin verilmeyen Avrupa Sosyalist Partisi heyetinden İtalyan milletvekilleri Roma'ya dönüşleri sonrası bugün Temsilciler Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

İtalya Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı Fabrizio Cichitto, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Pia Locatelli ve Dış İşleri Komisyonu üyesi Marietta Tidei'nin katıldığı basın toplantısında AB'nin Türkiye ile ilişkileri dondurmaması gerektiği, aksi halde "ilerici güçlerin" cezalandırılmış olacağı uyarısı yapıldı.

Edirne'ye giden heyette bulunan ve İtalya'ya döner dönmez basın toplantısına katılan Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Pia Locatelli, Türkiye'ye gitme amaçlarını "dayanışma sergilemek" olarak açıklarken, "İnsan hakları ihlallerine karşı çıkmak için yapılacak en önemli şeylerden biri, insan hakları savunucularını savunmaktır" dedi.

Pia Locatelli, Demirtaş'ın tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne ancak 300 metre yaklaşabildiklerini, Demirtaş'la görüşmelerine izin verilmemesi üzerine Cumhuriyet gazetesine giderek görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Türkiye'de yaptıkları görüşmelerde "Lütfen AB-Türkiye görüşmelerini dondurmayın" çağrısıyla karşılaştıklarını belirten Locatelli, bunu Avrupa Parlamentosu yetkililerine ilettiklerini belirtti.

Pia Locatelli, AB'nin Türkiye ile ilişkileri kesmesine karşı çıkarak bunun ancak izolasyona yol açacağını söyledi.

Locatelli, Ansa ajansına yaptığı açıklamada ise Türk hükümetini "hukuku, siyasi amaçlarına alet etmekle ve meclisteki sayıları değiştirmek için kullanmakla" suçladı.

Heyetteki İtalyan milletvekillerinden Marietta Tidei de, AB ile ilişkilerin dondurulmasının Erdoğan'ı değil Türkiye'yi ve "ilerici güçleri" cezalandırmak olacağı uyarısında bulundu.

Tidei, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin kesilmemesi gerektiğini ancak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğünden taviz verilemeyeceğini söyledi.

Tidei, "AB olarak, Türkiye'de yaşananlar karşısında gözlerimizi ve ağzımızı kapamamak ahlaki, medeni ve politik görevimizdir" dedi.

"Terörle mücadelenin" önemini kabul ettiklerini vurgulayan Tidei, "Ancak bu, muhalifleri saf dışı bırakmanın ve eleştirel sesleri susturmanın bahanesi olamaz" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı Fabrizio Cicchitto ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İtalya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dayanışma sergilediğini hatırlatarak ancak sonrasında HDP'ye, gazetecilere ve belediye başkanlarına karşı "otoriter yapıda bir operasyon yürütülmeye" başladığı eleştirisinde bulundu.

Cicchitto, "Türkiye'nin stratejik öneminin farkındayız, ancak milletvekillerinin tutuklanması gibi gelişmeler karşısında sessiz kalamayız" dedi.