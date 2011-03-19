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Dünya

İTALYAN UÇAKLARI DA LİBYA SEMALARINDA PARİS (A.A)

19 Mart 2011 19:45

-İTALYAN UÇAKLARI DA LİBYA SEMALARINDA PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransız hava kuvvetlerine bağlı Mirage ve Rafale savaş uçaklarının, Libya'da muhaliflerin merkezi olan Bingazi üzerinde oldukları bildirildi.  Fransız yetkililer, uçakların Libya tanklarını hedef alabileceklerini belirtti.  Öte yandan İtalyan savaş uçaklarının da Libya semalarında gözlem görevine başladıkları kaydedildi. Sarkozy, Paris'te yaptığı açıklamada, Libya lideri Kaddafi'nin BM'nin uyarılarını dikkate almadığını belirterek k"ölüm saçan bu caniye Arap ülkeleriyle birlikte karşı çıktıklarını" söyledi. İngiltere Başbakanı David Cameron Paris'teki Libya zirvesinde, "Libya'da Kaddafi'yi durdurmak için harekat vaktidir" derken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, aynı fikirde olmalarına rağmen askeri harekatta yer almayacaklarını söyledi. Bu arada Libya ordusunun 30 tankla ülkenin batısındaki Zintan kentini bombaladığı bildirildi.

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