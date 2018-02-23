İtalyan siyasi liderden Kıbrıs tepkisi: Türkiye'nin AB üyesi olmasından söz etmek delilik

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçimlerden ilk sırada çıkması beklenen sağ koalisyonun ortaklarından ve muhtemel başbakan adaylarından Matteo Salvinii İtalyan enerji şirketi Eni'nin Türk savaş gemileri tarafından Akdeniz'de durdurulmasını eleştirdi ve "Türkiye'nin AB üyesi olmasından bahsetmek delilik" dedi.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde soruları yanıtlayan aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Salvini, iktidara gelirlerse dış politikada neleri değiştirmeyi planladığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bir yandan insan haklarından bahsedip bir yandan da AB üyesi bir ülkeyi askeri olarak işgal eden bir ülkenin AB'ye üyeliği fikrini sürdürmekte ısrar etmek gülünç. Türkiye'den bahsediyorum. Üstelik Türkiye haftalardır İtalya'ya ait bir petrol platformunu bloke ediyor, dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Bu, Avrupa bürokrasisinin ikiyüzlülüğünü gösteren bir kanıttır."

"Türkiye'nin üyelik süreci için hala çalışılmasını inanılmaz buluyorum" diyen Salvini, "Türkiye ile imtiyazlı ortaklık faydalı ve doğrudur. Türkiye ile politik, ekonomik, sosyal, kültürel, ticari açıdan iyi ilişkilere sahip olmak doğrudur. Fakat Türkiye'nin AB üyesi olmasından bahsetmek başka bir mesele, ki bence bu tamamen bir delilik" diye konuştu.

Eni: Kıbrıs'tan çekilmeyeceğiz

Eni CEO'su Claudio Descalzi ise bugün yaptığı açıklamada Kıbrıs'tan çekilmeyeceklerini söyledi.

Descalzi, Kıbrıs'tan çekilip çekilmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Hayır, hayır. İhtilaflı olabilecek durumlara alışığız. Olay, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ın alacağı kararlara bağlı. Uzun yıllar boyunca geçerli izinlerimiz var. Duraksamalar olursa da saat durdurulur. Biz karmaşık durumların olduğu Libya gibi ülkelerden de çekilmedik. Çok sakin ve rahatız" dedi.

Eni CEO'su öte yandan, diplomatik çalışmaların sonucunu beklerken önümüzdeki günlerde platfomu Fas'a kaydırabileceklerini de belirtti. Descalzi, Kıbrıs'tan sonra Fas'a geçerek burada sondaj çalışması yapmayı planlamış olduklarını söyledi ve "Bu yüzden bugünlerde bu diğer sondaj çalışmasının yapılacağı yere gitmemiz gerekebilir. Uluslararası, Avrupa, Türk, Yunan ve Kıbrıs diplomasisinin çözüm bulmasını bekleyeceğiz" dedi.

İtalyan enerji devi Eni'ye ait Saipem 12000 adlı sondaj gemisi Türkiye tarafından 9 Şubat'ta Kıbrıs açıklarında durdurulmuştu. Türk tarafı, Kıbrıslı Rumların arama faaliyetlerinin Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal ettiğini ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını savunuyor.

İtalya hükümetinden, "diplomatik çözüm için çalışmaların sürdürüldüğü" ve "uluslararası hukuka uygun çözüm bulunması gerektiği" şeklinde açıklamalar geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, "Türkiye'ye herhangi bir AB üyesine karşı bir harekette bulunmama ve tehdit yöneltmeme, onun yerine iyi komşuluk ilişkileri kurma, barışçıl bir çözüm arama ve toprak bütünlüğüne saygı duyma çağrısında bulunuyorum" dedi.