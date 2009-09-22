İtalyan siyasetçiler burka yasağında birleşti

Televizyon programına katılan İtalyan hükümet ve muhalefet temsilcileri burka yasağı ve camide İtalyanca konuşulması konusunda anlaştı.

İtalya’da devlet kanalı RAI 1’de yayınlanan siyasi program ‘Porta a Porta'ya katılan hükümet ve muhalefet temsilcileri, ülkedeki camilerde Arapça konuşulmasının ve Müslüman kadınların burka kullanmasının yasaklanması gerektiği görüşünde birleşti.

Geçen hafta ülkenin kuzeydoğusunda Pordenone kentine bağlı Montereale Valcellina Kasabası’nda Fas asıllı 45 yaşındaki Müslüman baba El Katawi Dafani’nin, 18 yaşındaki kızı Sanaa Dafani ve kızının 31 yaşındaki İtalyan erkek arkadaşı Massimo De Biasio'yu bıçaklayarak öldürmesini konu alan programda, ülkedeki Müslümanlar'ın yaşam tarzları ve topluma adaptasyonu masaya yatırıldı.



Programda hükümeti temsilen ‘Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna', muhalefeti temsilen ise Demokratik Partili Eşit Fırsatlar eski Bakanı Livia Turco yeraldı. Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna, “İtalya'da bulunan camilerde vaazlar Arapça veriliyor ve insanlar kışkırtılıyor. Camilerde sadece İtalyanca ve yasalar çerçevesinde konuşulmasını sağlayacak bir yasa olmalı. İtalya bu duruma seyirci kalamaz” dedi.

İşlenen cinayetin bir ilk olmadığını anlatan Carfagna, “Bu cinayet istisnai bir trajedi değil. İslam ülkelerindeki kadınların durumunu açıkça gösteriyor. İşin kötüsü bu durumu bizim ülkemize de yerleştirmeye çalışıyorlar. Kadınlar ikinci sınıf muamele görüyor ve izole ediliyor” dedi.

Programın devamında hükümet ve muhalefet temsilcileri Carfagna ve Turco, parlamentonun gündeminde bulunan ve ülkede burka kullanımını yasaklayan kanun tasarısının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.