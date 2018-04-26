İtalyan şirketten Akdeniz'de Türkiye'ye doğal gaz resti: Paramı orada bırakmayacağım

Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin karşı çıktığı doğalgaz arama faaliyetlerine devam edeceklerini açıklayan İtalyan ENI şirketinin Genel Müdürü Claudio Descalzi, şirketinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 3. parselde sahip olduğu, haklarını terk etmeyeceğini açıklayarak “paramı orada bırakmayacağım” dediği belirtildi.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, İtalya Türkiye’nin çıkışlarına rağmen Kıbrıs’ın açıklarında doğalgaz aramaya kararlı. Kıbrıs’ta Rum yetkililerle bir arayan gelen İtalyan ENI şirketi doğalgaz aramaya devam edeceği mesajını verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın geçtiği haberinde İtalyan ENI’nin Genel Müdürü Claudio Descalzi, şirketinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 3. parselde sahip olduğu, haklarını terk etmeyeceğini açıklayarak “paramı orada bırakmayacağım” dedi. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve kurmayları ile bir araya gelen Claudio Descalzi, şirketin ‘şu ana kadar 700 milyon euro harcadığını’ ve ‘başarıya ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceğini’ açıkladı.

Şubat ayında 3. parseldeki sondaj çalışmalarının Türk savaş gemilerince engellenmesiyle ilgili olarak “Birisi yorulana kadar, tekrar, tekrar ve tekrar uğraşacağız. Paramı orada bırakmam” dedi. 3. Parsel gibi 9, 2, 8 ve 11. parsellerinin de şirketin faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ve 2018-2019’de bunların çoğunda sondaj çalışmaları ve incelemeler yapacaklarını duyurdu.

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de enerji alanında saf dışı bırakma potansiyeline sahip Kıbrıs-Yunanistan-İtalya-İsrail eksenindeki EastMed boru hattıyla ilgili olarak Descalzi bunun ‘önemli bir çalışma olduğunu’ da sözlerine ekledi.

Descalzi’nin açıklamalarına paralel olarak Rum tarafından Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ENİ şirketinin elinde bulundurduğu parsellerin ve hali hazırda süren çalışmalarının yanı sıra, şirketin çok yakında Lübnan’da da çalışmalar başlatacağını söyledi.