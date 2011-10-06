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Ekonomi

İtalyan şirketlerinin de notu düştü PARİS (A.A)

06 Ekim 2011 12:25

-İtalyan şirketlerinin de notu düştü PARİS (A.A) - 06.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın devlet tahvili kredi notunu dün 3 kademe indirmesinin ardından, aralarında Eni ile UniCredit ve Intesa Sanpaolo bankalarının da bulunduğu İtalya'nın bazı büyük şirketlerinin notlarını da indirdi. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Eni, Enel, Poste Italiane, Terna, Finmeccanica, UniCredit ve Intesa Sanpaolo gibi İtalya'nın bazı büyük şirketlerinin kredi notu düşürüldü. Artan devlet tahvili faizleri ve bunların yükselttiği fonlama maliyetlerinin İtalyan şirketleri üzerinde baskı yarattığına dikkat çeken Moody's, İtalyan bankaları UniCredit ile Intesa Sanpaolo'nun uzun vadeli kredi notlarını ''Aa3''den ''A2''ye indirdi.  Moody's, Eni'nin uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''A1''e, Enel'in ''A3''e, Terna'nın notunu ''A3''e, Finmeccanica'nın ''Baa2''ye, Poste Italiane'nın ''A2''ye çekti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dün İtalya'nın ''Aa2'' olan devlet tahvili kredi notunu üç basamak birden düşürerek ''A2''ye çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, not indirimine gerekçe olarak İtalya'daki politik belirsizlikleri, düşük büyüme beklentilerini ve ciddi boyutlara ulaşan borcunun uzun vadede finansman riskini göstermişti.

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