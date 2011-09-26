-İtalyan şirketi Libya'da petrol üretimine başladı ROMA (A.A) - 26.09.2011 - Libya iç savaştan bu yana ilk kez petrol üretimine yeniden başladı. İtalyan enerji devi Eni, Libya'da iç savaştan bu yana petrol üretimine ilk kez başladıklarını, 15 kuyudan petrol çıkardıklarını ve günde 31 bin 900 varil petrol ürettiklerini açıkladı. Eni, petrol üretiminin Bingazi kentinin yaklaşık 300 kilometre güneyindeki Ebu-Ettifel petrol sahasında başladığını, Ebu-Ettifel ve Zuetina limanı arasındaki ''petrol boru hattını doldurmak için gerekli hacme'' ulaşmak için diğer petrol kuyularında da üretimin yakında başlayacağını bildirdi. Petrol üretimi faaliyetinin, Eni ve Libya Ulusal Petrol Şirketi ortaklığı Mellitah Oil & Gas şirketi tarafından yürütüldüğü bildirildi. İç savaştan önce Eni Libya'da günde 273 bin varil petrol üretiyordu. Uzmanlara göre, Libya'nın savaş öncesi günlük 1,6 milyon varil petrol üretimine ulaşması bir yılı ya da daha uzun süreyi alabilir. Libya, geçen yıl petrol ve doğalgaz ihracatından 40 milyar dolar gelir sağlamıştı. Eni Üst Yöneticisi (CEO) Paolo Scaroni, Libya'nın ''Yeşilakım'' doğalgaz boru hattından İtalya'ya doğalgaz sevkıyatına yeniden başlamasına zemin hazırlamak için bu ay başında başkent Trablus'u ziyaret etmişti. Scaroni, İtalya'ya doğalgaz sevkıyatının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını açıklamıştı. Şubat ayından bu yana faaliyet göstermeyen ''Yeşilakım'' doğalgaz boru hattıyla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınıyor.