-İTALYAN SENATÖR KKTC VATANDAŞI OLDU LEFKOŞA (A.A) - 16.11.2010 - İtalyan Senatör Paolo Amato KKTC vatandaşı oldu. KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde adada bulunan Senatör Amato'ya pasaport ve kimliğini, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün verdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Girne'de Mercure Otel'de düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl KKTC vatandaşlığı için başvuran İtalyan Senatör Paolo Amato'nun, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla KKTC vatandaşı olduğunu açıkladı. Özgürgün, Amato’nun Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacağına inancının tam olduğunu kaydetti. İtalyan Senatör Paolo Amato da KKTC vatandaşlığına kabul edilmekten onur duyduğunu belirterek, ''Bana bahşedilen bu şerefe daima layık olmaya çalışacağım'' dedi. ''Geçmişte büyük acılar çeken bir topluma duyduğu yakınlığa tanıklık edecek en iyi yolun, ona dahil olmak ve ideal bir bağ temelinde onun aktif bir üyesi olmaktan geçtiğini'' ifade eden Amato, Kuzey Kıbrıs'ı ikinci vatan olarak seçmesinin, kendi etik ve kültürel inancından kaynaklandığını söyledi. Amato, şunları söyledi: ''İtalyan ve Kıbrıs Türkü olarak KKTC’nin hak ve değerlerini azami kararlılıkla savunmak için çaba göstereceğim ve Kıbrıs sorununa İtalyan ve AB'nin dikkatini çekmeye çalışacağım. Bunu AB'den bir ülke ve Brüksel’deki bir takım bürokratlar tarafından Kıbrıs Türk toprakları etrafına serpilen o sessizlik perdesini kaldırmak yoluyla yapacağım. Bu sessizlik komplosu, bu medyatik izolasyon aslında ekonomik izolasyondan daha tehlikelidir, çünkü gerçekte varolan, üstelik bugün AB bünyesinde açık bir yara olan, Lizbon Anlaşması'nın prensiplerine ve insan haklarına yönelik bir cürüm teşkil eden Kıbrıs sorununu savmaya, örtbas etmeye yöneliktir.'' Amato, ''Kıbrıs sorununun bir uluslararası politika sorunu olduğunu, sadece Avrupa’nın bir bölgesini değil daha özgür, adil ve sorumluluk sahibi olmayı isteyen tüm devletleri ilgilendiren bir sorun olarak addedilmesi ve bu yönde bir muamele görmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. ''Tıpkı İtalyan olmakla övündüğüm gibi Kıbrıs Türkü olmakla da övünüyorum'' diyen İtalyan Senatör Paolo Amato, Kıbrıs Türk vatandaşlığını KKTC ilanının yıldönümünde almasının kendini çok duygulandırması yanında, vatandaşlığını da bir o kadar kıymetli kıldığını belirtti.