İtalyan senatör: Ağca yıldıza dönüştürülmemeli

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Ağca, Papa'nın kabrini ziyaret edebilecek Ağca, Papa'nın kabrini ziyaret edebilecek

Gasparri, "İletişim sistemi dejenerasyona uğratılmamalıdır. Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunmuş, af olmasa hayat boyu hapiste kalacak bir cani adeta bir yıldız haline getirilmemelidir. Ağca, basın tarafından yıldıza dönüştürülmemelidir. Ağca gibi katillere ve teröristlere yıldız muamelesi yapan her girişim boykot edilmelidir" dedi.Senatör Gasparri, "Birilerinin bu tür bir caniyi televizyonlara konuk ederek, onun çılgınlık hayallerini beslemesi tam bir skandal olur" diye konuştu.Ağca'nın kitap yazma ve film teklifleri almasını "skandal" olarak niteleyen Gasparri, "Dünyadaki iletişim sistemindeki dejenerasyona rağmen, birilerinin bir caniyi finanse edeceğini ya da zenginleştireceğini hayal bile edemeyiz" dedi.Vatikan Adalet ve Barış Kurulu Başkanı (Adalet Bakanı) Kardinal Peter Kdowo Turkson, Mehmet Ali Ağca'nın bugün tahliye edilmesinin ardından arzu ederse Vatikan'da Papa 2. Jean Paul'ün kabrini ziyaret edebileceğini söyledi.Kardinal Turkson, İtalia 1 televizyonuna verdiği özel demeçte, "(Mehmet) Ali Ağca isterse 2. Jean Paul'ün kabrini ziyarete gelip dua edebilir. Ben bu konuda tümüyle mutabıkım" dedi.Polonyalı Papa 2. Jean Paul'ün, 13 Mayıs 1981'deki suikast girişiminin ardından Ağca'yı bizzat affetmiş olduğunu anımsatan Kardinal Turkson, "Türk hükümeti onu affetmişse, unutmayalım ki onu herkesten önce Papa 2. Jean Paul affetmişti. Dolayısıyla ben de (Mehmet) Ali'nin affından yanayım" diye konuştu.Kardinal Turkson, mizahi bir üslupla, Ağca'nın 1981'de suikast girişimini gerçekleştirdiği Vatikan'da bu kez kalabalık bir polis grubunca karşılanacağını belirterek, "Tabii ki öyle bir ziyaret durumunda, kendisine çok sayıda güvenlik görevlisi de refakat edecektir. Ama her şeyden önce (Ağca'nın) şu yeniden Hristiyanlaştırma biçimindeki mesajının içeriğini bir duymamız gerekecek" dedi.