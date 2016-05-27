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Dünya

İtalyan şef, eski karısına nafaka yerine pizza gönderecek

Karar, eski eşinden kızlarının bakımı için nafaka talep eden kadını pek memnun etmedi

27 Mayıs 2016 18:52

İtalya’nın Padua kentinde mahkeme, eşinden boşanan bir adamın nafakayı pizzayla ödemesine onay verdi.

Sputnik'in İtalya basınında dayandırdığı haberine göre, mahkeme boşanma anlaşması kapsamında pizza şefi olan adamın belirlenen 300 euro’luk nafakayı pizza olarak ödemesine karar verdi. Karar, eski eşinden kızlarının bakımı için nafaka talep eden kadını pek memnun etmedi.

Mahkeme ise, ayda 300 euro’luk pizza yemek istemeyen kadının itirazını haksız bularak adamın nafaka olarak eski eşine pizza göndermeye devam etmesinin yerine olduğuna hükmetti.

 

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