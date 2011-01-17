-İTALYAN SAVCI PKK'LI TOĞUÇ'UN SALIVERİLMESİNİ İSTEDİ ROMA (A.A) - 17.01.2011 - Türkiye'nin, terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle İtalya'dan iadesini istediği 59 yaşındaki Nizamettin Toğuç'un salıverilme olasılığı güçlendi. Venedik İstinaf Mahkemesi'nde Türkiye'nin iade talebini görüşme amacıyla bugün yapılan duruşmada savcılık makamı, Türkiye'ye iadesine itiraz ettiği sanığın salıverilmesini istedi. Venedik İstinaf Mahkemesi'nin konuya ilişkin söz konusu talebi en kısa sürede karara bağlayacağı bilgisi de edinildi. Toğuç'un İtalyan avukatlarından Arturo Salerni, duruşmanın ardından telefonla yaptığı açıklamada, "Savcılık makamı, müvekkilimin Türkiye'ye iadesine karşı çıktı. Savcı, müvekkilimin karakola imza verme karşılığında da olsa gözetim altında tutulmasına gerek bulunmadığını belirterek, derhal serbest bırakılmasını istedi. Şimdi Venedik İstinaf Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz. Karar bu akşam bile bize tebliğ edilebilir. Mahkemenin en geç birkaç gün zarfında kararı açıklamasını bekliyoruz" dedi. Daha önce terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını da yapmış olan Arturo Salerni, Venedik İstinaf Mahkemesi'nin savcılık makamının talebi doğrultusunda bir karar vermesi durumunda, halen karakola imza verme koşuluyla Padova yakınlarında bir beldede yaşayan Toğuç'un İtalya'dan serbestçe ayrılmasının mümkün olacağı bilgisini de verdi. Toğuç, Diyarbakır ve Ankara mahkemelerinin çıkarılmış yakalama emrine istinaden, tatil için geldiği İtalya'da 18 Temmuzda Padova yakınlarındaki Albignasego beldesinde yakalanmıştı. Tutuklanarak Padova Cezaevi'ne konulan Toğuç'un, 13 Ağustosta kamu güvenliği açısından bir tehlike oluşturmadığı iddiasıyla, açık adres bildirme ve karakola imza koşuluyla gözetim altında tutulmasının yeterli olacağına karar verilmişti.