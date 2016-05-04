İtalyan santrafor Luca Toni futbola veda ediyor

İtalyan santrafor Luca Toni, takımı Verona ile Juventus arasında bu hafta oynanacak lig maçında son kez forma giyerek yeşil sahalara veda edecek. 22 yıllık kariyeri boyunca 15 takımda oynayan Toni, geçen sezon Verona formasıyla 22 kez ağları sarsarak İtalya'nın en yaşlı gol kralı unvanına da sahip olmuştu.

Eurosport’un haberine göre, basın toplantısı düzenleyen 38 yaşındaki futbolcu, yeşil sahalara veda etme kararı aldığını belirterek, "Uzun yıllardır futbolun içinde yer aldığımı düşününce emekliye ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum." dedi. Veda etme kararını uzun bir düşünme sürecinin ardından aldığını kaydeden Toni, "Geçen uzun haftaların ardından bu yönde bir karar almak zor oldu. Pazar günkü maça kadar mutluluk ve üzüntü karışımı duygular yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Toni, Serie A'nın bitimine iki hafta kalmasına rağmen Verona'nın deplasmanda Palermo ile oynayacağı son lig maçında forma giymeyecek. İtalyan futbolcu, Verona'nın Juventus'u 8 Mayıs Pazar günü konuk edeceği karşılaşma ile faal futbolculuk kariyerini sona erdirecek.

2006'da Dünya Kupası kaldırdı

Serie A'da çıktığı 343 karşılaşmada 156 kez fileleri havalandıran Toni, 49 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 2006'da dünya şampiyonluğu da yaşamıştı.

37 yaşında gol kralı oldu

22 yıllık kariyeri boyunca 15 takımda oynayan Toni, geçen sezon Verona formasıyla 22 kez ağları sarsarak İtalya'nın en yaşlı gol kralı unvanına da sahip olmuştu. İtalyan golcü, 2005-2006 sezonunda ise Fiorentina formasıyla 31 gole imza atarak Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştı.