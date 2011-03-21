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Dünya

İTALYAN RÖMORKU TRABLUS'TAN AYRILDI FLORANSA (A.A)

21 Mart 2011 00:36

-İTALYAN RÖMORKU TRABLUS'TAN AYRILDI FLORANSA (A.A) - 20.03.2011 - Koalisyon güçlerinin Libya'ya dün başlattığı hava harekatı sırasında yanaştığı Trablus limanından ayrılmasına izin verilmeyen İtalyan römorkunun, mürettebatıyla birlikte Trablus'tan ayrıldığı bildirildi.  İtalyan ulusal haber ajansı ANSA'nın, Napoli merkezli Akdeniz'de petrol arayan "Augusta Offshore" isimli şirkete dayanarak yaptığı haberde, dün öğleden sonra Libya'da Trablus limanına yanaşan ve bir daha limandan ayrılmasına izin verilmeyen römorkun, görev yeri olan petrol arama platformuna doğru yola çıktığı ifade edildi.  İçinde 8 İtalyan, 2 Hintli, bir de Ukraynalı mürettebatın bulunduğu İtalyan römorkunun sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, mürettebatın durumunun da iyi olduğu belirtildi. 

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