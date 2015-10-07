İtalyan rahip pedofiliyi savundu: Ne yazık ki bazı çocuklar sevgi arıyor...

İtalyan rahip Don Giro Flaim, pedofili suçunu işleyen din adamları yerine çocukları suçlaması ülkede infial yarattı. Evde bulamadıkları sevgiyi dışarıda arayan çocukların bazı rahiplere yaklaştığını iddia eden Flaim, "Pedofili anlaşılabilir, eşcinselliği ise bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamaların ardından kilisedeki işine derhal son verilen Flaim, “Bu kadar ağır ne söyledim ki?” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İtalyan rahip Don Giro Flaim, pedofili suçunu işleyen din adamları yerine din adamlarının cinsel tacizine maruz kalan çocukları suçladı. Evde bulamadıkları sevgiyi dışarıda arayan çocukların bazı rahiplere yaklaştığını öne süren Flaim’in kilisedeki işine son verildi.



Trento kentinde görev yapan Don Giro Flaim, LA 7 kanalındaki bir programda, geçen günlerde eşcinsel olduğunu açıklayarak Katolik Kilisesi’nde sarsıntı yaratan Polonyalı rahip Krzysztof Charamsa’ya ilişkin görüşlerinden bahsetmişti.

"Ne yazık ki bazı çocuklar sevgi arıyor"

Muhabirin “Eşcinsellik, Kilise için gerçek bir sorun mudur?” sorusu karşısında, “Bilmiyorum. Pedofili anlaşılabilir, eşcinselliği ise bilemiyorum” diyen 75 yaşındaki rahip, şunları söyledi: “Birçok okulda çalıştım ve çocukları iyi tanıyorum. Ne yazık ki bazı çocuklar sevgi arıyor, çünkü bunu kendi evlerinde bulamıyorlar. Belki birtakım rahiplerle karşılaşınca da onlara teslim olabiliyorlar. Bunu anlayabiliyorum.”



Bu sırada, aralarında siyasilerin de bulunduğu stüdyodaki konukların yüzlerindeki şaşkınlık ifadelerinin ekrana yansıdığı görüldü. Pedofili vakalarının sorumluluğunun büyük ölçüde çocuklarda olduğunu savunarak sözlerini sürdüren Flaim, “Pedofillerin hiç mi suçu yok?” yönündeki soruya ise "Kabul edildiği üzere onlar suçludur” diye cevap verdi.



Kilise’nin, 'günahkarlar topluluğu' olduğunu söyleyen rahip, bu nedenle buradaki eşcinsellerin varlığının kendisini şaşırtmadığını dile getirerek, eşcinselliğin de pedofilinin de birer hastalık olduğunu söyledi.

“Bu kadar ağır ne söyledim ki?”

Bunun üzerine Trento Episkoposluğu, Rahip Flaim’in çalıştığı iki ayrı kilisedeki görevlerine son verirken, vaaz verme yetkilerini de elinden aldı. Tepkiler üzerine yeniden açıklama yapan Don Giro Flaim, “Bu kadar ağır ne söyledim ki?” derken, sabahları kahvaltı yapmak için sürekli gittiği kafeteryadaki arkadaşlarına vaaz vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Kilise’nin imajına zarar veren pedofil din adamlarının ifşa edilip, yargılanması için birçok somut adım atmış olan Papa Francesco, ABD ziyareti sırasında, 27 Eylül’de bu suçun kurbanlarıyla bir araya gelmişti. Bu yaşananlar karşısında Tanrı’nın bile ağladığını ifade eden Papa mağdurlara, “Size söz veriyorum, bizi nereye götürürse götürsün gerçeklik yolundan ayrılmayacağız” diye hitap ederek, bu suça bulaşan ya da buna göz yuman din adamlarının sorumluluktan kurtulamayacağı sözünü vermişti.