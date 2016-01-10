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Dünya

İtalyan politikacıların Rolex saat için kavga ettiği iddia edildi

Il Fatto Quotidiano: Suudi Arabistan heyetinin hediye ettiği saat için çıkan kavgayı korumalar ayırdı

10 Ocak 2016 00:25

Kasım ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden İtalya Başbakanı Matteo Renzi liderliğindeki İtalyan heyetinin, Suudilerin hediye ettiği Rolex saatler için birbirine girdiği iddia edildi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesinden aktardığı habere göre göre, 8-9 Kasım'da Riyad'a resmi ziyarette bulunan Matteo Renzi ve beraberindeki politikacı, bürokrat ve iş adamları, milyarlarca euro'luk ihaleler için görüşmeler yürütürken Suudi ev sahipleri tarafından pahalı hediyelere boğuldu. Ancak Suudiler, İtalyan heyetindeki üst düzey yetkililere on binlerce euro değerindeki Rolex saatler armağan ederken, daha düşük seviyedeki görevliler 3000-4000 Euro değerindeki Dubai yapımı saatlerle yetinmek zorunda kaldı. Başbakan Renzi'ye de içinde ne olduğu açıklanmayan "süslü bir paket" verildiği belirtildi.

Il Fatto Quotidiano'nun haberine göre, kendisine verilen paketten Dubai yapımı saat çıkması üzerine hayal kırıklığına uğrayan bir İtalyan yetkili, "kurnazlık" yaparak başka bir heyet üyesine verilen Rolex'i almaya kalkıştı. Bunun üzerine İtalyan heyetinde "Rolex kavgası" patlak verdi ve Başbakan Renzi'nin korumaları araya girerek kavgayı yatıştırdı.

Devlet ziyaretinde yaşanan skandalın daha da büyümesini engellemek amacıyla korumalar bütün hediye saatlere, heyetin Roma'ya dönüşüne kadar el koydu.

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