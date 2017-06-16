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Dünya

İtalyan polisinden Türkiye'ye giden gemiye baskın: 309 kilo kokain ele geçirildi

Şili'den hareket ettiği ve Türkiye'ye gitmekte olduğu belirtilen gemideki konteynerler ceviz yüklüydü

16 Haziran 2017 22:32

İtalya'nın Reggio Calabria kentindeki Gioa Tauro Limanı'na yanaşan bir konteyner gemisine operasyon düzenleyen İtalyan polisi, 309 kilogram saf kokain ele geçirdi. Geminin Türkiye'ye gelmekte olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Şili'den hareket ettiği ve Türkiye'ye gitmekte olduğu belirtilen gemideki konteynerler ceviz yüklüydü.

Bir ihbarı değerlendiren Mali Polis ekipleri, Reggio Calabria'da mola veren gemiye düzenlediği operasyonda, konteynerlerden birinde, cevizlerin arasına gizlenmiş ve yaklaşık 62 milyon euro değerinde olduğu belirtilen 269 kokain paketi buldu.

 

“Bir çizgi çizmek isteseniz 46 kilometre olur”

 

Bu operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten Reggio Calabria Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen koainin miktarının çokluğunu ifade etmek için "Bir çizgi çizilmek istense, bu 46 kilometre uzunluğunda olacaktır" denildi.

Yılın başından beri bu limanda düzenlenen operasyonlarda toplam 830 kilo saf kokain ele geçirildiğini hatırlatan yetkililer, böylece uluslararası uyuşturucu şebekelerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

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