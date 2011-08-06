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Dünya

İtalyan parlamenterden eşcinsel evlilik

İtalyan milletvekili Anna Paola Concia, Ricarda Trautmann ile dünya evine girerek, İtalyan parlamentosunun ilk eşcinsel evliliğini yapan parlamenter oldu.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - İtalyan milletvekili Anna Paola Concia, Ricarda Trautmann ile dünya evine girerek, İtalyan parlamentosunun ilk eşcinsel evliliğini yapan parlamenter oldu. 



İtalya'da eşcinsel haklarının en ateşli savunucularından biri olan ve her eylemde ön sıralarda yer alan ana muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Anna Paolo Concia, partneri 44 yaşındaki Ricarda Trautmann ile Almanya'nın Frankfurt kentinde dünya evine girdi.


Düğüne katılanlar arasında yer alan Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Ivan Scalfarotto, "Sadece yurt dışında normal hakların tanındığını görebilirsiniz" diyerek, İtalya'da eşcinsel evliliğin yasak olmasını eleştirdi. 


Eşcinseller Merkezi Sözcüsü Fabrizio Marrozza da eşcinsel evlilik için yurt dışını tercih eden çift sayısında artış olduğunu belirtti.


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