-İTALYAN MEDYASI GREVDE ROMA (A.A) - 09.07.2010 - İtalyan medyası, hükümetin özel yaşamı koruma adına basın özgürlüğüne de kısıtlamalar öngören yasa tasarısına genel grevle tepki verdi. Gazeteler, ajanslar ve televizyonlar, haber açısından bugün itibarıyla sessizliğe gömüldü. Yazılı basın mensuplarının dün greve gitmesi dolayısıyla gazetelerin büyük bölümü bugün çıkmadı. Bugün, grev çerçevesinde haber ajansları da yayınlarına ara verdi. Televizyonlar ve radyolarda da haber bültenleri yayımlanmadı. Ulusal Basın Federasyonu Başkanı Franco Siddi, "Hedefimiz yanlış bir tasarının yasalaşmasını engellemektir. Ay başında bir protesto mitingi yapmıştık. Bugün ise protestomuzu genel grevle sürdürüyoruz. Özel yaşamı koruma adına, yurttaşların bilgilenme özgürlüğü engellenemez" dedi. Siddi, "Az sayıda da olsa, ideolojik nedenlerle ya da militanlık peşinde olmaktan dolayı bu greve katılmayan yayın organları da var. Ama bu mücadele esas itibarıyla tüm basını ilgilendiriyor" diye konuştu. Silvio Berlusconi başkanlığındaki merkez sağ hükümet, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan ilk onayı alan tasarıyı en kısa sürede yasalaştırmayı hedefliyor. Koalisyon ortakları arasında da tartışmalara yol açan tasarı, telefon dinlemelerini zorlaştırdığı gibi eskiye oranla basına da bazı kısıtlamalar getiriyor. Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa, soruşturma süreci tamamlanıncaya dek herhangi bir davayla ilgili belge ve fotoğraf yayımlanması artık mümkün olmayacak. Yasağı ihlal eden yayın kuruluşlarına, 20 bin Avroya kadar ağır para cezası verilebilecek.