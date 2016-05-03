İtalyan mahkeme: Açlık yüzünden yemek çalmak suç değil

İtalya'da en yüksek yargı organı olan Temyiz Mahkemesi, karnını doyurmak için yemek çalmanın suç olmadığına hükmetti.

Roman Ostriakov adlı Ukrayna asıllı bir evsiz, Şubat 2012'de Cenova'da bir süpermarketten toplam 4 euro 7 cent değerinde sosis ve peynir çaldığı gerekçesiyle yargılanıyordu.

Ostriakov ilk aşamada 'hafif' hırsızlıktan suçlu bulunarak 6 ay hapis ve 160 euro para cezasına çarptırıldı.

İtalyan yargı sisteminin ikinci aşaması olan İstinaf Mahkemesi de geçen yıl bu cezayı teyit etti.

Ancak savcılığın kararı temyiz etmesi üzerine dava, son karar mercii olan Temyiz Mahkemesi'ne taşındı.

Temyiz Mahkemesi ise "yaşamsal beslenme ihtiyacını gidermek için az miktarda yiyecek çalmanın suç sayılamayacağı" hükmünü verdi.

Mahkeme, evsiz adamı "ihtiyaç gereği hareket ettiği" gerekçesiyle suçsuz buldu.

Temyiz Mahkemesi'nin bu kararı İtalyan basınında "Açlık yüzünden çalmak suç değil", "Mahkemeden devrim gibi karar" gibi başlıklarla yer aldı.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda ise 4 euro'luk bir hırsızlık davası için mahkemelerin meşgul edilmesi eleştirildi ve "Kim bilir mahkeme masrafları için ne kadar para harcanmıştır" denildi.