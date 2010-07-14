İtalyan mafyayasına 320 gözaltı

T24 - İtalya'nın Güney bölgesinde yapılan dev operasyonda ciddi miktarda para, uyuşturucu ve 10 milyonlarca avroluk gayrimenkule el kondu.



İtalya, mafyayla mücadelede son yılların en geniş operasyonuna sahne oldu. Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde ‘Ndrangheta’ adıyla bilinen mafya örgütünü hedef alan operasyonda, 320 civarında zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ciddi miktarda nakit para, uyuşturucu ve 10 milyonlarca avroluk gayrimenkule de el konduğu açıklandı.

Gözaltına alınan kişilerin silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, tefecilik, haraç toplamak ve adam öldürmekle suçlandıkları belirtildi. Jandarma ve polisin düzenlediği operasyonun Calabria ile sınırlı kalmadığı, Reggio Calabria, Vibo Valentia ve Crotone haricinde, kuzeydeki Milano ve Torino kentlerine kadar uzandığı açıklandı.





Bazı askerler de suçlanıyor



Gece başlayarak sabah saatlerine kadar süren operasyona güvenlik birimlerinden yaklaşık üç bin görevli katıldı. Gözaltına alınanlar arasında yerel yönetimler bünyesindeki bazı kamu görevlilerin yanı sıra dört jandarmanın da bulunduğu ifade edildi.

Milano’da gözaltına alınan askerlerin mafya örgütüne dışarıdan yardımcı olmakla suçlandıkları öğrenildi. Çeşitli soruşturmalar ve kapsamlı istihbarat çalışması sayesinde elde edilen bilgiler ışığında düzenlenen operasyon, Calabria mafyasına indirilen ‘ağır bir darbe’ olarak nitelendi.





