İtalyan mafyasıyla Carlos yan yana

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CNN Türk'ün haberie göre İtalyan polisinin Camorra'ya karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında ele geçirilen belgeler arasında, bazı futbolcularla mafya liderlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da bulundu.İlk İtalyan basınında, daha sonra dünyanın birçok yerinde yayınlanan fotoğrafların Madrid'deki bir lokantada çekildiği ve futbolcuların, kim olduklarını bilmeden mafya liderleriyle birlikte poz verdikleri ifade edildi.Verilen bilgilerde, Camorra liderlerinin bir futbol hayranı olarak futbolcularla fotoğraf çektirdiği, futbolcuların arasında Fabio Cannavaro ve Roberto Carlos'un olduğu belirtildi. Mafya liderlerinin, ünlü futbolcularla olan fotoğraflarını bir hazine gibi evlerindeki en özel bölümlerde sakladıkları da kaydedildi