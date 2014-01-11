İtalyan mafyasının dili çözüldü!

İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde Ndrangheta mafyasının kullandığı şifreli mesajların anlamı deşifre edildi.

İtalyan polisi antik dillerle yazılan mesajın mafyaya yeni üyelerin kabul töreni hakkında bilgi içerdiğini açıkladı. Antik Yunan ve Mısır dilini anımsatan mesaj sayesinde mafyanın işlediği bir cinayetin sırrı da aydınlandı. Gizli mesaj, İtalya’nın en güneyindeki Calabria bölgesinde işlenen bir cinayetin ardından başlatılan bir soruşturma kapsamında ortaya çıkarılmıştı. Roma’da bulunan mesajın antik dillerde yazıldığını tespit eden dedektifler, deşifre işlemini başarıyla tamamladı. Telegraph gazetesinin haberine göre, ‘kan ve onur’ sözü içere mesaj Ndrangheta mafyasına katılmak için yerine getirilmesi gereken sözden bahsediliyor.

Kanla ömür boyu sadakat yemini

İtalyan polisi, mafyaya giriş anlamı taşıyan mesajın, yeni üyelerin kabul töreninde kullanıldığını düşünüyor. Mesajda, “Vaftiz için beş kişi gerekli. Ne bir eksik ne de bir fazla” ifadesi yer alıyor. Yeni üyenin, kabul töreninde bir bıçak veya keskin bir nesneyle derisini kesmesi ve kanla mafyaya ömür boyu sadakat yemini etmesi gerektiği de yazılı. Kiril, Yunan ve antik Mısır dillerini anımsatan ve esrarengiz semboller içeren mesaj, iki dedektif tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak deşifre edildi. Dedektifler, ‘C’ harfini temsil eden sembolü ortaya çıkardıktan sonra kısa sürede mesajın gerisi deşifre etmeyi başardı.