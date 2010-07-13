İtalyan mafyası dev operasyonla sarsıldı

T24- İtalya, mafyayla mücadelede son yılların en geniş operasyonuna sahne oldu. Güneydeki Calabria bölgesinde "Ndrangheta" adıyla bilinen mafya örgütünü hedef alan operasyonda, 320 civarında zanlı gözaltına alındı.



Operasyonda ciddi miktarda nakit para, uyuşturucu ve 10 milyonlarca Euro'luk gayrimenkule de el konduğu açıklandı. Gözaltına alınan kişilerin silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, tefecilik, haraç toplamak ve adam öldürmekle suçlandıkları belirtildi.



Jandarma ve polis birimlerinin düzenlediği operasyonun Calabria bölgesiyle sınırlı kalmadığı, Reggio Calabria, Vibo Valentia ve Crotone haricinde, ülkenin kuzeyindeki Milano ve Torino kentlerine kadar uzandığı kaydedildi.



Geceleyin başlayarak sabah saatlerine kadar süren operasyona güvenlik birimlerinden yaklaşık 3 bin görevli katıldı. Gözaltına alınanlar arasında yerel yönetimler bünyesindeki bazı kamu görevlilerin yanı sıra 4 muvazzaf jandarmanın da bulunduğu ifade edildi. Milano'da gözaltına alınan muvazzaf askerlerin mafya örgütüne dışarıdan yardımcı olmakla suçlandıkları öğrenildi.



Çeşitli soruşturmalar ve kapsamlı istihbarat çalışması sayesinde elde edilen bilgiler ışığında düzenlenen operasyon, Calabria mafyasına indirilen "ağır bir darbe" olarak nitelendi.