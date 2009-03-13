İtalyan mafya babasına Amsterdam darbesi

İtalya'nın Calabria bölgesindeki mafyanın ünlü isimlerinden Giovanni Strangio ve kayınbiraderi Francesco Romeo, polisin dün akşam Amsterdam'da düzenlediği bir operasyonla yakalandı.Almanya'da 2007 yılında bir İtalyan restoranına düzenlenen kanlı baskının tetikçisi olduğu ileri sürülen Strangio, 1997'den bu yana kırmızı bültenle aranmaktaydı. Strangio ve Romeo, haklarında tutuklama emri çıkarılmış "tehlikeli 30 mafya babası" listesinde yer alan isimler arasında yer almaktaydı.İtalya'da Mafyayla Mücadele Savcılığının Başsavcısı Pietro Grasso, Strangio'nun kayınbiraderi Romeo ile birlikte dün gece Amsterdam'da yakalandığını açıkladı. Grasso, sanıkların izine telefon dinleme suretiyle ulaşılmasının ardından, Hollanda ve Almanya'daki emniyet birimleriyle işbirliğiyle düzenlenen operasyonda Reggio Calabria ve Roma kentlerindeki polislerin kilit rol oynadığını da belirtti. Strangio'nun yakalandığı sırada eşi ve çocuğuyla birlikte bulunduğu da kaydedildi.Strangio, 15 Ağustos 2007'de Almanya'nın Düisburg kentinde "Da Bruno" adlı İtalyan restoranına düzenlenen kanlı baskının tetikçisi olmakla da suçlanıyor. Silahlı dört kişi tarafından düzenlenen ve biri çocuk toplam 6 İtalyanın öldürüldüğü baskın, Calabria mafyası arasındaki hesaplaşmanın Almanya'ya sıçraması olarak değerlendirilmiş, görgü tanıklarının ifadelerinden hareketle tetikçilerden birinin Strangio olduğu sonucuna ulaşılmıştı.Strangio ve Romeo, haklarında uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldığı 1997'den bu yana kırmızı bültenle aranıyorlardı.