T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalyan kulüpleri Kenan Karaman yarışında

25 Mart 2021 15:58

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria Kenan Karaman için transfer yarışına girdi.

Almanya İkinci Lig'de Fortuna Dusseldorf forması giyen Kenan Karaman, İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Sampdoria uzun zamandır 27 yaşındaki futbolcunun peşinde. Haberde Şenol Güneş'in milli takım kadrosundaki en güçlü isimlerinden biri olduğu belirtilirken, Genoa golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için rakibiyle yarış içinde.

Alman kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Kenan Karaman, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 7 gol ve 2 asist üretti. (NTV Spor)

 

kenan karamangenoasampdoriaserie aitalya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24