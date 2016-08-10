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Spor

İtalyan kadın okçulara 'tombikler' diyen gazeteci kovuldu

"Bu kızların gece döktüğü gözyaşları yetmiyormuş gibi bir de bu sabah İtalyan basınında destek değil aşağılanmayla karşılaştılar"

10 Ağustos 2016 16:17

2016 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı temsil eden kadın okçuluk takımı için "tombikler" yakıştırmasını yapan bir gazetenin yöneticisi, tepkiler üzerine kovuldu.

Quotidiano Sportivo gazetesi, geçen Pazartesi günü yapılan okçuluk yarışlarında 4. olan İtalyan ekibi "tombikler üçlüsü" diye takdim etti.

Gazete, Guendalina Sartori, Lucilla Boari ve Claudia Mandia'dan oluşan ekibin aldığı sonucu, "Tombikler üçlüsü Olimpik mucizeyi kılpayı kaçırdı" başlığıyla haberleştirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan başlık büyük tepki çekti. Gazeteye ve yöneticilerine, cinsiyet ayrımcılığı, maçoluk, kadın bedenini metalaştırma gibi suçlamalar yöneltildi. Sosyal medya kullanıcıları, sporcuların başarısından ziyade fiziksel özelliklerinin ön plana çıkarılmasını eleştirdi ve gazeteyi "mağara adamı" zihniyetine sahip olmakla suçladı.

İtalyan Okçuluk Federasyonu Başkanı Mario Scarzella da gazeteye tepki göstererek "Bu kızların gece döktüğü gözyaşları yetmiyormuş gibi bir de bu sabah İtalyan basınında destek değil aşağılanmayla karşılaştılar" dedi.

 

"Hepimiz tombiğiz"

 

Il Fatto Quotidiano gazetesinde yayımlanan bir eleştiri yazısında "Estetik faşizmine karşı hepimiz tombiğiz" denildi. "Hepimiz tombiğiz" etiketi sosyal medyada da yayılmaya başladı. "Tombikler" (cicciottelle) etiketi, Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girdi.

Gelen tepkiler üzerine, Quotidiano Sportivo gazetesinin sahibi Riffeser Monti yayıncılık, gazetenin Yayın Yönetmeni Giuseppe Tassi'yi işten çıkardı. Riffeser Monti'den yapılan açıklamada hem okçuluk takımından hem de okurlardan özür dilendi.

Yayın Yönetmenliğinden kovulan Giuseppe Tassi ise bugün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan mülakatında, "Söz konusu başlıkta ayrımcılık ya da cinsiyetçilik yapma niyeti yoktu. Bu terim, duygusal yakınlık çağrıştırıyordu" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı'na "şişme bebek" benzetmesi

Ancak Tassi'nin kovulması ve ardından yaptığı açıklama da tartışmaları dindirmedi. Gazetenin başlığının İtalya'da halen politikada ve toplumsal hayatta da yaygın olan cinsiyet ayrımcılığını yansıttığını ve bu sorunun Tassi'nin kovulmasıyla çözülemeyeceğini savunanlar oldu.

Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini'nin, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini'ye "şişme bebek" demesi ve Senatör Roberto Calderoli'nin eski bakan Cecile Kyenge için "orangutan" benzetmesi yaptığı hatırlatıldı. Corriere della Sera'nın baş sayfasından yayımlanan bir analizde de, özellikle siyaset dünyasındaki kadınların sıklıkla cinsiyetçi saldırılara uğradığı hatırlatılarak "Dış görünüşle ilgili başlıklar, bu iklimin çocukları" denildi.

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