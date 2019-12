-İTALYAN JETLERİ LİBYA'YA GİDİYOR FLORANSA (A.A) - 20.03.2011 - Sicilya Adası'ndaki Trapani Birgi Havalimanından kalkan 6 İtalyan jetinin, Libya'ya doğru hareket ettiği bildirildi. İtalyan Ulusal Haber Ajansı ANSA'nın haberinde, Trapani Birgi Havalimanından kalkan 4'ü F-16, 2'si Tornado tipi 6 jetin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatına katılacağı bilgisi yer aldı. İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Russa, bugün öğle sularında yaptığı açıklamada, dün koalisyon güçlerinden kendilerine talep geldiğini bildirerek, "Hali hazırda 8 uçağımız her an operasyona katılacakmış gibi beklemede. İtalyan uçakları her an koalisyon güçlerinin komutası altına girebilirler'' demişti. Trapani Havalimanı, gün içinde sivil uçuşlara kapatılmıştı.