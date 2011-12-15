T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalyan hükümeti tasarruf paketi için güvenoyu istedi ROMA (A.A)

15 Aralık 2011 16:00

-İtalyan hükümeti tasarruf paketi için güvenoyu istedi ROMA (A.A) - 15.12.2011 - İtalyan hükümeti 33 milyar avroluk tasarruf paketi için parlamentodan güvenoyu istedi. Parlamento İlişkileri Bakanı Dino Piero Giarda, yarın tasarruf paketinin onaylanması için parlamentonun alt kanadında güven oylaması yapılacağını söyledi. Tasarruf paketiyle ilgili ikinci güven oylamasının ise Noel'den önce parlamentonun üst kanadında yapılması bekleniyor. İtalya'da Silvio Berlusconi'nin istifasından sonra Mario Monti'nin kurduğu teknokrat hükümet, parlamentonun iki kanadından da ezici çoğunlukla güvenoyu almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24