-İtalyan hükümeti tasarruf paketi için güvenoyu istedi ROMA (A.A) - 15.12.2011 - İtalyan hükümeti 33 milyar avroluk tasarruf paketi için parlamentodan güvenoyu istedi. Parlamento İlişkileri Bakanı Dino Piero Giarda, yarın tasarruf paketinin onaylanması için parlamentonun alt kanadında güven oylaması yapılacağını söyledi. Tasarruf paketiyle ilgili ikinci güven oylamasının ise Noel'den önce parlamentonun üst kanadında yapılması bekleniyor. İtalya'da Silvio Berlusconi'nin istifasından sonra Mario Monti'nin kurduğu teknokrat hükümet, parlamentonun iki kanadından da ezici çoğunlukla güvenoyu almıştı.