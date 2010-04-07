İtalyan hükümeti reform konusunda anlaştı

T24-



Silvio Berlusconi liderliğindeki ÖHP ile Umberto Bossi liderliğindeki KBP, hükümetin planladığı reformların ana başlıklarını, federalizm, yarı başkanlık sistemi ve adalet olarak belirledi.



Luca Zaia'nın yerel seçimlerde Veneto Bölge Yönetimi Başkanı olmasıyla boşalan tarım bakanlığı görevinin Giancarlo Galan'a verilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.



ÖHP ve KBP kurmaylarının Milano'da Başbakan Berlusconi'nin villasında dün gece yaptıkları toplantıda, reform paketlerinin "en kısa sürede" elden geçirilmesinin ardından önce bakanlar kurulu, ardından da parlamento gündemine getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Kabinenin KBP'li üyelerinden Normları Sadeleştirme Bakanı Roberto Calderoli, Milano'daki zirveyi, "Önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Metot konusunda anlaştık. Yetkili bakanlıklarca hazırlanacak reform taslağı, önce parti koordinatörlerinin incelemesine sunulacak.



Ardından da hızla bakanlar kurulu ve de parlamento gündemine alınacak. Tüm reformlarda aynı yöntem izlenecek" sözleriyle değerlendirdi.

Bossi önderliğindeki KBP, 28-29 Marttaki kısmi yerel seçimlerde oyunu artırmasının ardından, bölge yönetimlerinin belirli alanlarda yasama yetkisinin de bulunduğu İtalya'da vergilerin toplanması ve bu gelirlerin harcanması açısından da federal bir sisteme geçilmesini talep ediyor.



Başbakan Berlusconi liderliğindeki ÖHP ise adalet reformunun yanı sıra İtalya'da başkanlık sistemine geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapma zamanının geldiğini savunuyor.



İçişleri Bakanı Roberto Maroni, geçen günlerde KBP olarak İtalya'da Fransa'dakine benzer bir yarı başkanlık sistemine geçilmesi düşüncesine sıcak baktıklarına değinerek, gerekli reformun yapılmasının ardından Berlusconi'nin 2013'te başkanlık koltuğuna oturabileceğinden söz etmişti.