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Dünya

İtalyan hükümeti, doğalgaz ve elektrik zammının halka yansımaması için 3 milyar Euro destek verecek

Elektrik ve doğalgazın ileriki aylarda yüzde 30-40 oranında zamlanacağını öngörülüyor

24 Eylül 2021 17:11

İtalya'da hükümet, elektrik ve doğalgazın ileriki aylarda yüzde 30-40 oranında zamlanacağını öngörmesi sonrası fiyat artışının halkın faturalarına yansımaması için 3 milyar Euro ödenek ayırdığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi perşembe günü yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle hükümet olarak önlem alacaklarını belirterek, önceliklerinin yardıma muhtaç ve düşük gelirli kesim olacağını söyledi.

Draghi, önümüzdeki güz mevsiminde elektriğin birim fiyatının yüzde 40, doğalgazın da yüzde 30 oranında zamlanabileceğini belirterek, "Bu sebeple yılın son çeyreğindeki enerji faturalarına hükümet olarak el atacağız. Son çeyrekte halkın tüm kesimine ait doğalgaz faturalarını devlet karşılayacak. Yardıma muhtaç ailelerin ve küçük şirketlerin elektrik faturalarını da yine hükümet ödeyecek" diye konuştu.

Draghi, Roma hükümeti olarak haziran ayında enerji faturalarıyla ilgili 1,2 milyar Euroluk bir destek sözü verdiklerini, 3 milyar Euro ile birlikte son 1 sene içerisinde konuyla ilgili toplam devlet desteğinin 4,2 milyar Euro'yu geçeceğini kaydetti.

"Devlet desteği az, tüketici vergileri de kaldırılmalı"

Söz konusu devlet desteğine rağmen İtalya'da bazı kesimler, gelen zamlara karşı verilecek mali desteğin yeterli olmayacağı görüşünde. Tüketici derneği Unione Nazionale Consumatori, zor durumdaki ailelere yapılacak yardımın yanı sıra, hükümetin tüketici vergilerini de kaldırması gerektiğini açıkladı.

İtalya'da, sürdürülebilir doğa dostu enerji kaynaklarının artırılması ve nükleer santrallerin kapatılması sonrası ülke genelinde enerji faturalarının artacağını tahmin ediliyor.

İtalya'da haziran ayında elektrik ve doğalgaza yüzde 10 ila 15 zam geldi

Ülkenin enerji denetleme kurulu Arera'nın verilerine göre 2021 Haziran'dan bu yana İtalya'da elektriğin birim fiyatına yüzde 9,9, doğalgaza da yüzde 15,3 oranında zam yapıldı.

Roma hükümeti 2021'in son çeyreğindeyse ülke genelinde enerji faturalarının yüzde 20 oranında yükseleceğini öngörüyor.

İtalya kendi santrallerinde elektrik üretse de doğalgaz bakımından büyük oranda dışa bağımlı durumda. Ülke, Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük doğalgaz ithalatçısı konumunda.

Avrupa'nın doğalgaz rezervleri alarm veriyor

Avrupa'da Covid-19 pandemisi sonrası yavaşlayan ülke ekonomileri toparlama sürecine girerken, yükselen elektrik fiyatları ve azalan doğalgaz rezervleri kış mevsimi yaklaşırken hükümetleri endişelendiriyor.

Avrupa Komisyonu çarşamba günü yaptığı açıklamada, küresel bir enerji krizinin etkileriyle başa çıkmak için "kısa vadeli geçici önlemler" almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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