İtalyan hükümeti, doğalgaz ve elektrik zammının halka yansımaması için 3 milyar Euro destek verecek

Draghi, Roma hükümeti olarak haziran ayında enerji faturalarıyla ilgili 1,2 milyar Euroluk bir destek sözü verdiklerini, 3 milyar Euro ile birlikte son 1 sene içerisinde konuyla ilgili toplam devlet desteğinin 4,2 milyar Euro'yu geçeceğini kaydetti.

"Devlet desteği az, tüketici vergileri de kaldırılmalı"

Söz konusu devlet desteğine rağmen İtalya'da bazı kesimler, gelen zamlara karşı verilecek mali desteğin yeterli olmayacağı görüşünde. Tüketici derneği Unione Nazionale Consumatori, zor durumdaki ailelere yapılacak yardımın yanı sıra, hükümetin tüketici vergilerini de kaldırması gerektiğini açıkladı.

İtalya'da, sürdürülebilir doğa dostu enerji kaynaklarının artırılması ve nükleer santrallerin kapatılması sonrası ülke genelinde enerji faturalarının artacağını tahmin ediliyor.

İtalya'da haziran ayında elektrik ve doğalgaza yüzde 10 ila 15 zam geldi

Ülkenin enerji denetleme kurulu Arera'nın verilerine göre 2021 Haziran'dan bu yana İtalya'da elektriğin birim fiyatına yüzde 9,9, doğalgaza da yüzde 15,3 oranında zam yapıldı.

Roma hükümeti 2021'in son çeyreğindeyse ülke genelinde enerji faturalarının yüzde 20 oranında yükseleceğini öngörüyor.

İtalya kendi santrallerinde elektrik üretse de doğalgaz bakımından büyük oranda dışa bağımlı durumda. Ülke, Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük doğalgaz ithalatçısı konumunda.

Avrupa'nın doğalgaz rezervleri alarm veriyor

Avrupa'da Covid-19 pandemisi sonrası yavaşlayan ülke ekonomileri toparlama sürecine girerken, yükselen elektrik fiyatları ve azalan doğalgaz rezervleri kış mevsimi yaklaşırken hükümetleri endişelendiriyor.

Avrupa Komisyonu çarşamba günü yaptığı açıklamada, küresel bir enerji krizinin etkileriyle başa çıkmak için "kısa vadeli geçici önlemler" almaya hazır olduğunu açıklamıştı.