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Dünya

İtalyan hükümeti 18 yaşındaki her gence 1.600 lira 'kültür' parası verecek

Yaklaşık 575 bin gencin yararlanacağı programın devlete 290 milyon euro tutarında bir maliyeti olacak

25 Ağustos 2016 17:02

İtalya'da 18 yaşına giren her gence kültürel aktivitelerde bulunmalarını sağlamak amacıyla 500 euro verilecek.

NTV'de yer alan habere göre, İtalya'da hükümet 18 yaşına giren her gence kitap almaları, konser-sinema ve tiyatroya gitmeleri, müze ve doğal parkları ziyaret etmeleri amacıyla 500 euro kültür bonusu verme kararı aldığını açıkladı.

Yaklaşık 575 bin gencin yararlanacağı programın devlete 290 milyon euro tutarında bir maliyeti olacak.

Gençler 500 euroyu 31 aralık 2017 tarihine kadar harcayabilecek. Kültür Bakanlığının hazırladığı özel bir uygulamayı telefon ve bilgisayarlarına indirerek kendileri için hazırlanan ödeme çeklerini print edebilecek.

Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, projeyle gençlere toplumun bir parçası olduklarının mesajının verildiğini ve kültürel aktivitelerin ne kadar önemli olduğunun hatırlatıldığını belirtti.

İtalya hükümeti, mesleki gelişimlerine katkıda bulunması için öğretmenlere de 500 euro verilmesi projesinin gelecek yıl hayata geçeceğini açıkladı.

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