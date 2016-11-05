İtalyan gazete: Erdoğan'dan gerçek darbe, Türkiye Kürt muhalefetin başını kesti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin tutuklanması bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı. Ülkenin en çok satan gazetesi Corriere della Sera gazetesi haberi, Sebahat Tuncel'in polis tarafından sürüklendiği fotoğrafla birlikte manşetten verdi. Gazete, "Baskı: Kürt yanlısı liderler hapiste" üstbaşlığı ile "Türkiye'de tutuklamalar. Avrupa'dan suçlama: Demokrasi yara aldı" başlığını kullandı.

Gazetede Antonio Ferrari imzalı ve "Diktatörlük empoze etmek için son freni de söktü" başlıklı bir yorum yazısı da yer aldı.

Yazıda, "Türkiye'de olanlar korkunç. Yalnızca Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz'un söylediği gibi 'korku verici bir sinyal' değil. Aynı zamanda, kurumsal ahlakın sınırlarının artık kalmadığının da kanıtı. Sultan'ın baltası, planlarına karşı çıkan herkesi vuruyor" denildi.

"HDP, Erdoğan'ın anayasayı değiştirmesine ve Videla ya da Pinochet'ye dönüşmesine tek engel" diyen Corriere yazarı, partililerin bu yüzden tutuklandığını belirtti. Yazıda, AB kurumlarına da "Endişeli açıklamalar maalesef artık yeterli değil" diye seslenildi.

Sol kanattaeki Il Manifesto da baş sayfasından "Saltanat" manşetini attı ve "Erdoğan'dan yeni ve gerçek bir darbe: Türkiye, Kürt muhalefetin başını kesti" diye yazdı.

Ekonomi-politika gazetesi Il Sole 24 Ore, baş sayfasında "Erdoğan Avrupa ve Batı ile köprüleri attı" başlığını kullandı. Gazetedeki analiz yazısında "Türkiye içeride ve dışarıda savaş halinde, yalnızca silahlarla değil fikirlerle de yapılan bir savaş" ifadesi kullanıldı ve şöyle devam edildi:

"Washington ve Brüksel, adet gereği itirazda bulunduktan sonra da (Ankara ile) çalışmaya devam edecek... Burada soru şu: Birlikte iş yaptığımız ancak bize şantaj yapan bir başka reise daha müsaade edebilir miyiz? Cevabı biliyoruz."

Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire ise, "Türkiye geri dönülmez noktaya ulaşmış gibi görünüyor. Çünkü dün yaşananlardan sonra iç savaş patlak verebilir ya da her türlü muhalefet tamamen susturulabilir" diye yazdı. Gazetede Selahattin Demirtaş ile ilgili bir profil yazısında ise "Büyük güçlere meydan okuyan 'Kürt Obama'" başlığı kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni dün Twitter'a yazdığı mesajda "Demirtaş ve HDP'li diğer milletvekillerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyorum. İtalya, meclisteki muhalefetin haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıyor" demişti.

Başbakanlık kaynakları da Ansa haber ajansına yaptıkları açıklamada Başbakan Matteo Renzi'nin Türkiye'deki gelişmeleri büyük endişe içinde takip ettiğini ve "milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının siyasi amaçla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini" söylemişti.