-İTALYAN FİLM YAPIMCISI LAURENTIIS ÖLDÜ ROMA (A.A) - 11.11.2010 - İtalyan film yapımcısı Dino De Laurentiis'in hayatını kaybettiği bildirildi. İtalyan medyası, 91 yaşındaki De Laurentiis'in ABD'nin Los Angeles kentinde öldüğünü duyurdu. İtalyan yapımcı, aralarında "Serpico", "Akbabanın Üç Günü", ve "King Kong"un da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 filmin beyazperdeye yansımasına önayak olmuştu. De Laurentiis'in yapımcılığını üstlendiği bazı İtalyan film klasikleri arasında, 1957 yılında Oscar kazanan ünlü yönetmen Federico Fellini'nin çektiği "La Strada" filmi de bulunuyor. De Laurentiis, Roma'daki film stüdyolarının başarısız olması üzerine 1970'lerde ABD'ye gitmiş, burada bir dizi büyük uluslararası yapıma imza atmıştı. İtalyan yapımcı 1976'da tekrarı çekilen "King Kong", katil balina filmi "Orca" ile ünlü korku yazarı Stephen Kings'in romanlarından uyarlama birçok filmin yapımcılığını üstlenmişti. De Laurentiis'in son zamanlarda yaptığı filmler arasında, "Kuzuların Sessizliği"nin devamı olan "Hannibal" da var.