İtalyan Emniyet Müdürü'nden şiddet uygulayan polise tepki: Cezalandırılması gereken bir aptal!

İtalya'nın başkenti Roma'da hafta sonu gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde bir polisin, genç bir kadın eylemcinin karnını ayağıyla ezmesi tartışmalara yol açtı. Emniyet Genel Müdürü Alessandro Pansa polisin bu orantısız şiddetini kınayarak, "O polis, cezalandırılması gereken bir aptal" dedi.

Ekonomik krizin etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’nın tarihi başkenti Roma, cumartesi günü hükümetin kemer sıkma politikaları ile iş ve konut reformunu protesto eden 15 bine yakın kişinin eylemine sahne oldu. İşsizlik oranının rekor seviyeye ulaşarak yüzde 13’e çıktığı, gençler arasında ise yüzde 40’ı aştığı ülkede protestocuların çoğunu öğrenciler, işçiler ve işlerini kaybetmiş vatandaşlar oluşturdu.

Barışçıl başlayan eylem, kentin göbeğindeki Barberini Meydanı’na gelindiğinde şiddete büründü. Göstericiler, kendilerine daha fazla geçit vermeyen polise taş, yumurta, portakal ve fişek atarken, güvenlik güçleri de cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 80 kişi yaralandı.

'Bu tür bir polis şiddeti kabul edilemez'

Gösteriler sırasında bir polisin, kargaşa anında yere düşen ve sevgilisinin sarılarak korumaya çalıştığı genç eylemci kadının karnına bastığı görüntülerin kameralara yansıdı. Genç kadının iç organlarına büyük zarar verebilecek olan bu hareket, ‘orantısız’ olarak nitelenirken, Emniyet Genel Müdürü Alessandro Pansa, bu olaya tepki gösterenlerin başında yer aldı. “Yere düşen bir kadının üzerine çıkan ve cezalandırılması gereken aptal bir polisimiz var” diyen Pansa, “Halbuki diğer meslektaşları, asayişi korumak için büyük bir titizlik ve doğruluk içinde, belirlenen güç sınırları çerçevesinde görevlerini yaptılar ve alkışı hak ettiler” dedi.

O polis teslim oldu

Öte yandan, görüntülere yansımasına rağmen kimliği belirlenemeyen söz konusu polisin, dün akşam saatlerinde “O polis benim” diyerek kendisini ele verdiği belirtildi.

Sosyal medyada, “O polis derhal açığa alınmalı” mesajları yağdı.

Roma Emniyet Müdürü Massimo Maria Mazza da, bu olayın dışında başka ‘orantısız’ güç şikayetleri de olduğunu, idari soruşturma sonucunda cezalandırılması gereken polisler varsa cezalandırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Angelino Alfano ise, yasal haklarını kullanmalarından dolayı barışçıl göstericilerin yanında dururken, polisle çatışan eylemcilere çattı. Alfano, “Onların amacı; hükümete güvensizlik ya da kemer sıkmayı protesto etmek değil, bu güzel şehri yağmalamak ve mahvetmek. Oysa polisimiz her zaman barışçıl eylemcilerin yanındadır” dedi.

Numaralı kask önerisi

Öte yandan olay ülkede, Türkiye’deki gibi polis kasklarına numara yazılmasını da yeniden gündeme getirdi. Demokrat Parti (PD) mensubu Senatör Luigi Manconi, geçen günlerde bu konuya ilişkin bir yasa teklifi sunmuştu.