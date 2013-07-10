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Ekonomi

İtalyan ekonomisi baş aşağı

Daha önce BBB+ olan İtalya'nın kredi notu, BBB'ye çekildi

10 Temmuz 2013 14:56

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İtalya’nın kredi notunu düşürdü.

Daha önce BBB+ olan İtalya'nın kredi notu, BBB'ye çekildi. Standard & Poor's, kredi notunun görünümünü de negatifte bıraktı. Böylece İtalya'nın ‘ıskarta' olarak anılan seviye ile arasında 2 basamak kaldı.

Görünümün negatifte bırakılması, kredi notunun önümüzdeki aylarda yeniden düşürülebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Standard & Poor's uzmanları, İtalyan ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğinde gerilediğini, gerileme trendinin devam ettiğine işaret ediyor.

Standard & Poor's, İtalya'nın 2013 büyüme tahminini de son gelişmeler ışığında revize etti. Yüzde eksi 1,4 olan tahmin, yüzde eksi 1,9 olarak revize edildi.


Kamu borçlarına dikkat


Borçlanma, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesinde bir başka etken oldu. İtalyan şirketlerinin kredi faizlerinin yüksekliğine dikkat çekilirken, kamu borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yıl sonunda yüzde 129’u bulabileceğine işaret edildi.

Standard & Poor's, böylece İtalya notunu diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına uyarlamış oldu. Moody's’in değerlendirmesi ıskarta seviyesinin iki not üzerinde, Fitch ise ıskartanın üç basamak üstünde bulunuyor.


Deutsche Welle Türkçe

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