İtalyan ekonomisi alarm veriyor

İtalya'da 2009 yılı ilk üç ayı ekonomik değerlendirmesi kamuya açıklandı. Gayrisafi Milli Hasıla'da (GSMH) geçen yıla oranla yüzde 5.9'luk bir gerilemenin tespit edildiği verileri muhalefet, `facia' olarak nitelendirirken, Berlusconi `beklenen oldu' değerlendirmesinde bulundu.



İtalya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada GSMH'da tespit edilen 5.9'luk gerileme için `son 29 yılın en kötü sonucu' ifadesi kullanıldı. Bunun yanında üç aylık ekonomik değerlendirmelerin son dördünde GSMH'nın negatif değerlerde çıktığına dikkat çekilerek, ülke ekonomisinin son bir yılının sıfırın altında değerler verdiğine vurgu yapıldı.



Ancak enflasyon oranının sadece yüzde 1.2 değerinde seyretmesinin ekonomide önemli bir olumluluk yarattığı da vurgulandı. Ancak bu yorum muhalefeti tatmin etmedi. Ana muhalefet lideri Dario Franceskini, iktidarı `beceriksizlik' ile suçlayarak, ``Hükümet sadece konuşuyor. Krize önlem olarak hiç bir şey yapmıyor. Her geçen gün ülkede fakirlik oranı artıyor'' diye konuştu.



Başbakan Silvio Berlusconi ise ``Sonuç beklentiler yönünde. İş çevreleriyle sürekli diyalog halindeyiz ve yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler son derece olumlu'' dedi. (DHA)





